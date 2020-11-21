52-летний российский вратарь деморализовал "Эверест" - 14:2!

Вывеска у поединка в Тарту была подходящая. Лидер первенства против действующего чемпиона. Первая встреча соперников завершилась в начале октября драматичной победой "Эвереста" в серии буллитов - 6:5.

Лидер проиграл с двузначным счетом

Однако в Тарту упорной борьбы не получилось. Исход поединка был предрешен уже в первой десятиминутке, когда в ворота "Эвереста" влетели четыре безответные шайбы.

Ворота тартусцев в этом матче впервые в нынешнем сезоне защищал 52-летний российский вратарь Андрей Бунин.

"Эверест", в рядах которого отсутствовал из-за дисквалификации лучший снайпер команды Егор Антоненко проиграл с двузначным счетом, но сохранил за собой первое место в турнирной таблице - 6 очков. Правда, разница забитых и пропущенных шайб ида-вирумааской команды удивляет - 22:34.

Репетиция перед Балтийской лигой?

Для "Вялка" и "Эвереста" предстоящий поединок стал последней проверкой сил перед выступлением в Балтийской хоккейной лиге - старт этого турнира запланирован на 27 ноября.

"Эверест" заменил в Балтийской лиге нарвитян. Кохтла-ярвесцы проведут два матча группового турнира в Литве, где вовсю бушует корона. Для справки: за последние сутки там зафиксировано 2272 случая заражения опасной инфекцией и 16 смертельных исходов.

Сборная Эстонии не сыграет ни одного матча

Тем временем Международная федерация хоккея из-за пандемии коронавируса отменила еще 18 турниров для национальных команд.

Таким образом, ни одна сборная Эстонии, (национальная, молодежная, юниорская) в этом сезоне на чемпионатах мира не сыграет.