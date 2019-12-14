14.12.2019, 20:20

51-летний вратарь сыграл в чемпионате Эстонии. "Викинг" проиграл аутсайдеру

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Jäähokki Narva PSK vs Kalev Välk 30.09.2017
Jäähokki Narva PSK vs Kalev VälkFoto: Sergei Stepanov, NPA

Сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Действующий чемпион тартуский "Вялк" без проблем разобрался с лидером первенства нарвской ПСШ - 7:1 (2:0, 1:1, 4:0).

У победителей по две шайбы забросили российские легионеры Марат Муртазин и Артем Кинц.

Нарва играла в две пятерки
В составе тартусцев дебютировал вратарь Андрей Бунин, которому летом исполнился 51 год. С уровнем эстонского хоккея воспитанник ленинградского СКА хорошо знаком: в 2009 году вратарь выступал за таллиннский "Старз", в составе которого он стал победителем чемпионата Эстонии.

Бунин превзошел достижение нарвского защитника Геннадия Рыжкова, выходившего на лед в возрасте 48 лет.

Нарвитяне провели весь матч в две пятерки. "К сожалению, у нас много больных и травмированных. Но к следующему поединку с "Викингом", надеюсь, наберем три полные пятерки", - сказал в разговоре с Delfi главный тренер нарвитян Илья Ильин.

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Шокирующее поражение "Викинга"
В другом матче игрового дня таллиннский "Викинг" неожиданно проиграл на своей площадке кохтла-ярвескому "Эвересту" - 7:8 (1:1, 2:3, 4:3, 0:1).

После двух периодов хозяева льда уступали со счетом 3:4, но в заключительной трети матча "Викинг", казалось, переломил ход поединка - 7:5. Последняя минута периода получилась богатой на события. С площадки были изгнаны Тимур Бараев ("Эверест") и Филипп Шварыгин ("Викинг"). К тому же гости получили численное преимущество. За 30 секунд ида-вирумааская команда дважды добилась успеха и сравняла счет - 7:7.

В овертайме "Викинг" еще раз остался в меньшинстве и "Эверест" снова наказал соперника. Героем матча стал Егор Романов, забросивший три шайбы, в том числе и победную.

В турнирной таблице наступило двоевластие - "Вялк" и ПСШ набрали по 15 очков.

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