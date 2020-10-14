23-летний хоккеист умер от того, что бежал кросс в жару. Тренер не понес наказания

Утром 10 июля во время тренировки Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.

”Опубликовано решение ВХЛ по поводу смерти Павла Крутия на сборах команды ”Южный Урал” летом этого года. Хоккеиста, который не прошел медкомиссию, заставили бежать кросс в страшную жару, не обеспечили медицинским контролем, из-за чего он умер во время кросса.

В итоге генеральный директор Олег Пивунов только лишь оштрафован, а также ему вынесли условное отстранение на один сезон, тренер Евгений Зиновьев тоже условно отстранен, а сильней всего наказан самый беззащитный — врач команды Дмитрий Лебедев год не может работать на такой должности в спорте, хотя его никто и не спрашивал, стоит или нет бежать в такую жару, в самое пекло. Врачей в ВХЛ вообще ни во что не ставят чаще всего.

Отвратительное решение. Люди убили парня своими действиями, а потом лгали и изворачивались, в попытках все свалить на самого хоккеиста, но им дали условное наказание, фактически простили. То есть признали, что они, конечно, виноваты в смерти игрока, но посчитали, что жизнь Павла не такая уж и большая потеря.

Позже выяснилось, что мама Крутия тоже была ошарашена такими выводами и заявила, что будет обращаться в СК и прокуратуру. И правильно, останавливаться нельзя. Виновные должны быть наказаны, а лига совершила большую глупость, позволив директору и тренеру работать в системе и дальше.

Вы забыли, что на первом собрании после смерти игрока, хоккеистам рекомендовали ”не давать никаких комментариев”, потом заявили, что Крутий употреблял табак и сам виноват? У меня в очередной раз вопросы и к хоккеистам. Вы-то как это терпите? Вы хотите стать следующими, чтобы пивуновы и зиновьевы угробили вас? Надеюсь, что это не конец истории”, — написал Шевченко.

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