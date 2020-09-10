19-летнего российского хоккеиста дисквалифицировали за кокаин

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), 6 февраля 2020 года после матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в крови форварда нашли бензоилэкгонин — метаболит кокаина.

Он не будет оспаривать это решение и отказался от вскрытия пробы "Б". Таким образом, Алтыбармакян не сможет выйти на лед до 24 марта 2024 года.

В сезоне 2019/20 хоккеист выступал за питерский "СКА-1946". На его счету 51 игра, в которой он забросил 20 шайб и отдал 20 ассистов.

Его ровесницу - хоккеистку Марию Тюганкину - за употребление диуретика фуросемида дисквалифицировали на 8 месяцев, поскольку антидопинговая комиссия нашла смягчающие обстоятельства.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.