14:2 в Тарту! 52-летний российский вратарь деморализовал "Эверест"

Вывеска у поединка в Тарту была подходящая. Лидер первенства против действующего чемпиона. Первая встреча соперников завершилась в начале октября драматичной победой "Эвереста" в серии буллитов - 6:5.

Лидер проиграл с двузначным счетом

Однако в Тарту упорной борьбы не получилось. Вялк", проводивший последний матч в чемпионате Эстонии 24 октября, похоже, сильно соскучился по игре. Исход поединка был предрешен уже в первой десятиминутке, когда в ворота "Эвереста" влетели четыре безответные шайбы.

Трижды у победителей отличился Данил Галимуллин, по две шайбы забросили Артем Кинц, Харри Колль, Алексей Войцеховский и Янис Браксс.

Если исходить из счета, то на льду была игра с односторонним движением. Иногда, впрочем, эмоции на площадке били через край. Судьи выписали игрокам в общей сложности 112 минут штрафа.

Ворота "Вялка" впервые в нынешнем сезоне защищал 52-летний российский голкипер Андрей Бунин, который в прошлом сезоне внес весомый вклад в завоевание тартусцами чемпионского титула.

"Эверест", в рядах которого отсутствовал из-за дисквалификации лучший снайпер команды Егор Антоненко, проиграл с двузначным счетом, но сохранил за собой первое место в турнирной таблице - 6 очков. Правда, разница забитых и пропущенных шайб ида-вирумааской команды удивляет - 22:34. По пятам "Эверест" преследуют "Пантер" и "Вялк", набравшие по 5 очков.

Репетиция перед Балтийской лигой?

Для "Вялка" и "Эвереста" поединок в Тарту стал последней проверкой сил перед выступлением в Балтийской хоккейной лиге - старт этого турнира запланирован на 27 ноября.

"Эверест" заменил в турнире нарвитян, которые пережили вспышку коронавируса. Кохтла-ярвесцы проведут два матча группового турнира в Литве, где вовсю бушует корона. Для справки: за последние сутки там зафиксировано 2272 случая заражения опасной инфекцией и 16 смертельных исходов.

Сборная Эстонии не сыграет ни одного матча

Тем временем Международная федерация хоккея из-за пандемии коронавируса отменила еще 18 турниров для национальных команд.

Таким образом, ни одна сборная Эстонии, (национальная, молодежная, юниорская) в этом сезоне на чемпионатах мира не сыграет.