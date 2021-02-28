12-кратные! Тартуский "Вялк" выиграл чемпионат Эстонии по хоккею

В очередном туре "Вялк" разгромил в "Тондираба" таллиннский "Вайперс" - 12:6 (6:1, 3:2, 3:3). Тартусцы набрали 24 очка и стали недосягаемы для конкурентов. Теперь "Вялк" 12-кратный чемпион Эстонии.

Второе место в турнирной таблице занимает таллиннский "Пантер" (15). Третью позицию удерживает кохтла-ярвеский "Эверест" (13), разгромивший в гостях нарвскую ПСШ (8) - 9:5 3:1, 4:3, 2:1). В составе "Эвереста" 5 шайб забросил Андрей Розинко. Нарвитяне рискуют остаться в нынешнем сезоне без медалей.

До финиша чемпионата страны командам осталось провести от двух до четырех матчей. Затем квартет лучших клубов будет выяснять отношения в Кубке Эстонии.