11-кратные! Тартуский "Вялк" досрочно выиграл чемпионат Эстонии

Расклад сил перед очной встречей лидеров был предельно ясен. Победа гарантировала тартусцам досрочное оформление чемпионства, в случае успеха нарвитян интрига в первенстве сохранялась.

500 очков Титаренко

Тартусцы активно начали поединок в Нарве и уже к исходу 12-й минуты трижды добились успеха. Во втором периоде они продолжали наседать на ворота соперника.

Добившись солидного преимущества в пять шайб, "Вялк" несколько сбавил обороты. Нарвитяне в последнем периоде трижды добивались успеха, но спасти матч не смогли. У победителей дубль оформил ветеран команды Василий Титаренко, набравший 500 очков за все время выступленией в чемпионате Эстонии.

"В дебюте матча мы реализовали практически все созданные моменты. Такое удачное начало наложило отпечаток на дальнейший ход поединка. Победили заслуженно", - так прокомментировал исход поединка наставник "Вялка" Роман Романенко.

51-летний российский вратарь стал чемпионом Эстонии

"Вялк" выиграл в чемпионате Эстонии 6 матчей подряд. Победная серия по времени совпала с появлением в команде 51-летнего российского вратаря Андрея Бунина.

"Появление опытного вратаря придало надежность нашей обороне, за что мы Андрею очень благодарны", - добавил Романенко.

"Викинг" одержал первую победу в 2020 году

В другом матче таллиннский "Викинг" одолел в Кохтла-Ярве по буллитам "Эверест" - 6:5 (0:0, 3:3, 2:2, 0:0, 1:0). Столичный клуб одержал первую победу в 2020 году, прервав серию из четырех поражений подряд.

Заключительные матчи чемпионата Эстонии по хоккею пройдут 22-23 февраля.