10:4! Чемпион Эстонии "Вялк" пробился в финал Балтийской лиги

В параллельном поединке лидер чемпионата Эстонии кохтла-ярвеской "Эверест" в упорной борьбе уступил в Вильнюсе литовскому клубу "Панки" - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Во втором периоде гости не реализовали буллит. В конце матча "Эверест" заменил вратаря на полевого игрока, но перевести игру в овертайм не удалось.

В первом розыгрыше Балтийской лиги участвуют 6 команд, разбитые на две группы. В Тарту выясняют отношения "Вялк", "Каунас" и латвийский "Мого". В Вилюнюсе соперничают "Эверест", "Панки" и "Лиепая" (Латвия). В финальную часть турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы.

По регламенту Балтийской лиги каждая команда может заявить в свои ряды 5 хоккеистов и вратаря из других клубов национального первенства, не участвующих в турнире. "Вялк" и "Эверест" отказались от такого усиления, рассчитывая на собственные силы.