Яна Тоом: Не вижу причин для оптимизма, предыдущая встреча закончилась ничем(70)
Тоом заявила, что примет пост министра лишь в случае, если он будет влиятельным. ”Украшением я не буду!”
Тоом заявила, что примет пост министра лишь в случае, если он будет влиятельным. ”Украшением я не буду!”
Центристка и депутат Европарламента Яна Тоом прокомментировала решение Партии реформ сделать предложение начать коалиционные переговоры именно ее партии. Тоом сказала, что одобряет эту мысль, потому что союз двух крупнейших партий отражает предпочтения как раз наибольшей части населения Эстонии.
„Если подойти математически, то крупная коалиция более стабильна и в большей степени отражает выбор людей. Как член партии и политик я бы сказала, что мы должны были бы предпочесть коалицию, в которой мы смогли бы реализовать наибольшее число своих пунктов. Я предпочитаю коалицию, где Центристская партия сможет выполнить свои предвыборные обещания”, — отметила европарламентарий.
В то же время Тоом осторожна и подчеркивает, что пока далее первоначального предложения дело не зашло. Встреча лидеров двух партий в понедельник завершилась, по оценка Тоом, ”круглым нулем”, и сейчас она не видит причин для оптимизма, что из этого может вырасти нечто большее.
О своей возможной роли в коалиционном правительстве Партии реформ и Центристской партии Тоом сказала, что она точно не согласна стать министром без портфеля и бюджета. Однако прежде всего предложение стать членом кабинета ей должен сделать председатель Центристской партии Юри Ратас.
„Я не буду министром, про которого можно сказать — вот, глядите, у нас еще и русский министр. Я хочу сделать что-то реальное. Если такая возможность будет, то соглашусь, а если нет, то буду снова баллотироваться в Европейский парламент. Мне нравится результат. Я не хочу служить украшением — у меня нет на это времени, к тому же и не настолько красива”, — заявила Яна Тоом.
Она также подчеркнула, что несмотря на прошлые конфликты в ходе обмена мнениями, она ничего не имеет против Каи Каллас. Смягченную позицию самой Каллас о Яне Тоом, как о будущем министре, можно было лицезреть в передаче канала ETV „Первая студия”, во время которой Каллас избегала резкостей в адрес Тоом.
”Я считаю, что Кая Каллас почувствовала, что она уже почти что в роли премьер-министра и то, что позволено простому политику, не пристало премьеру. Глава правительства и не может быть чересчур резким, иначе он останется в одиночестве. Думаю, что Кая исходила из этого и у нее хорошее воспитание”, добавила Тоом.
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