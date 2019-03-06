Яна Тоом: Не вижу причин для оптимизма, предыдущая встреча закончилась ничем

Центристка и депутат Европарламента Яна Тоом прокомментировала решение Партии реформ сделать предложение начать коалиционные переговоры именно ее партии. Тоом сказала, что одобряет эту мысль, потому что союз двух крупнейших партий отражает предпочтения как раз наибольшей части населения Эстонии.

„Если подойти математически, то крупная коалиция более стабильна и в большей степени отражает выбор людей. Как член партии и политик я бы сказала, что мы должны были бы предпочесть коалицию, в которой мы смогли бы реализовать наибольшее число своих пунктов. Я предпочитаю коалицию, где Центристская партия сможет выполнить свои предвыборные обещания”, — отметила европарламентарий.

В то же время Тоом осторожна и подчеркивает, что пока далее первоначального предложения дело не зашло. Встреча лидеров двух партий в понедельник завершилась, по оценка Тоом, ”круглым нулем”, и сейчас она не видит причин для оптимизма, что из этого может вырасти нечто большее.

О своей возможной роли в коалиционном правительстве Партии реформ и Центристской партии Тоом сказала, что она точно не согласна стать министром без портфеля и бюджета. Однако прежде всего предложение стать членом кабинета ей должен сделать председатель Центристской партии Юри Ратас.

„Я не буду министром, про которого можно сказать — вот, глядите, у нас еще и русский министр. Я хочу сделать что-то реальное. Если такая возможность будет, то соглашусь, а если нет, то буду снова баллотироваться в Европейский парламент. Мне нравится результат. Я не хочу служить украшением — у меня нет на это времени, к тому же и не настолько красива”, — заявила Яна Тоом.