”Я не хочу мобилизовать электорат на этнической почве”. Повторит ли Михаил Кылварт свой триумф и на парламентских выборах?

Утро начинается со спортивного зала в Ласнамяэ, где Кылварт и его спарринг-партнер Альберт занимаются боксом. Как признался напарник, коронный удар Михаила — с левой руки. На улице основатель Эстонского союза тхэквондо дрался лет 20 назад, тогда у многих ”были эпизоды, когда сначала просили закурить, а потом куртку поносить”. Не избежал и обладатель черного пояса и пятого дана по тхэквондо таких ситуаций. ”Было жалко делиться, вещей было не так много, чтобы раздавать на улице”, — добавил он.











Три раунда по три минуты, затем работа с боксерскими лапами. Помимо ежедневной зарядки, две тренировки по боксу и 1-2 по фехтованию в неделю. Заниматься чаще призер Всемирных игр боевых искусств не успевает.





Затем мы на его внедорожнике едем в центр города. В машине играет радио ” Волна ”, на задних сиденьях несколько спортивных сумок и портфель. Дорога снежная, а тротуары и вовсе — ледяные. Михаил согласился, что передвигаться по городу сложно, но заверил, что вывоз снега уже увеличился. Сам же председатель горсобрания живет в частном доме в Мууга со своим отцом.





После тренировки в 8 часов началось партийное собрание, повестка — выборы. Присутствуют первые номера округов на выборах, председатель, генсек, руководство. После 5-ти минут меня попросили перейти в другую комнату, подальше от переговорной.





Выпить кружку пива с коллегами из партии Кылварт не может. Во-первых, он не пьет пиво, да и вообще не употребляет алкоголь, максимум может пригубить бокал вина или шампанского, а любимый напиток — квас. Во-вторых, с однопартийцами он крайне редко обсуждает не связанные с политикой темы.





К 9-ти нас ждут в мэрии, где презентуют анализ рентабельности Горхолла. В этом концертном зале Михаил в последний раз был в начале 2000-х. Выступала группа БИ-2. Любимые песни — ”Серебро” и ”Волки”. По его словам, они тогда были молодые и голодные, сейчас запал немного пропал.





Уже многие горожане хотят, чтобы Горхолл получил вторую жизнь, тем более периодически это обещают и местные власти. ”Сам процесс строительства занимает не так много времени, как планировка. Вдобавок нам нужно получить разрешение от Еврокомиссии на то, чтобы город и государство могли инвестировать в этот проект. Так как комиссия должна убедиться, что помощь предприятию необходима, и от этого будет социальный и экономический эффект”, — подчеркивает он, делая несколько раз акцент на слове ”Еврокомиссия”.





Покупая в магазине завтрак (творог, банан, сырная булочка), политик расплачивается наличными деньгами, так как у него ”старая привычка иметь в кошельке бумажные деньги”. И признается, что даже на банковском счету иногда ничего не остается. У него также не хватает времени на работу с социальными сетями. ”Многие публикуют посты самостоятельно, у них даже в телефоне есть приложения, а у меня нет”, — в подтверждение этому, он показывает разбитый экран своего IPhone и добавляет, что с ”техникой не очень дружит”.





И если другие политики выставляют в интернет свои семейные фотографии, то для человека с восточными корнями несколько странно афишировать свою личную жизнь. ”Сейчас, это стало нормой, но для меня нет. Я не готов на 100% становиться политиком. Да, возможно, активность в Facebook вызывает доверие. Но ведь, если я не выкладываю фотографии с дочкой, это не значит, что мы не проводим с ней время”, — отмечает отец 7-летней девочки.





Politiku portree. M.Kõlvart Foto: Vitali Bestsastnõi







Готов или не готовы?





В новом кабинете Кылварт с осени 2017 года. Единственное изменение — попросил поставить дополнительное освещение. За рабочим столом организатор ”Тотального диктанта” в Таллинне на русском пишет редко, но самый популярный диктант в Эстонии писал несколько раз. ”Хотелось бы по-русски писать чаще, а не только говорить”. Оно и понятно, его мама, Лидия Кылварт , была филологом. А вот с отцом — Юло, в детстве разговаривал и по-эстонски. ”Домашний язык был русский, лишь с бабушкой, мамой отца, общались только по-эстонски, она русским не владела”, — признался бывший вице-мэр, который несколько месяцев ходил в эстонский садик.





Вице-мэром по вопросам образования, культуры и спорта Кылварт проработал около 7-и лет. При этом, дважды отказался от парламентского мандата в 2011 и 2015 годах, и объясняет он это тем, что ему не важен статус занимаемой должности, и лучше работать на посту, на котором можно реализовывать свое видение.





На вопрос, не пора ли столь популярному политику работать на государственном уровне, центрист ответил: ”Да, это вполне созревшее решение”. Но тут много факторов. ”Одно дело — мой мандат, другое, результаты партии, какая будет коалиция, условия договора. В оппозиции в парламенте мне вряд ли хотелось бы быть. Я предпочитаю связь с реальной жизнью, — разъясняет он. — Если говорить про работу в министерстве, то не любой министр и не в любой коалиции”.





Рассуждая на тему возможных министерских портфелей, Кылварт заверил, что ему интересны те сферы, в которых у него есть опыт: образование, социальная политика, культура, спорт.





А вот должность министра иностранных дел уже не симпатична. ”Я не силен в этой сфере, и давайте положим руку на сердце и скажем, что Эстония не готова к русскоязычному министру иностранных дел”.





Valimiskampaania jaanuar 2019 Foto: Andres Putting



Свой или чужой?





В кабинете проходят несколько встреч с сотрудниками горсобрания. Складывается впечатление, что собрания были организованы специально для журналиста rusDelfi. Чиновники обсуждают общегородской концерт для выпускников таллиннских школ. Уже есть предварительная договоренность с одним из самых популярных артистов Эстонии. Также начальник попросил рассказать, как обстоят дела с бесплатными консультациями по вопросам квартирных товариществ.





А вот сам кандидат в парламент редко, а то и вовсе ни разу, не высказывается на тему международных отношений, в частности России. Почему? Уроженец Казахстана считает, что в Эстонии есть ряд вопросов, которые определяют — ты свой, или чужой. ”Например, оккупация, Крым , Путин. И они задаются не с целью узнать твою позицию, мнение, а просто определить тебя в тот, или иной лагерь, — уточняет он. — Если кратко, Россия наш сосед, и от этого никуда не деться. И мы должны быть заинтересованы в нормальных отношениях с соседом, независимо от того, какой там строй или режим. Выбор президента и власти — это выбор россиян, и мы должны его уважать”.





По его словам, часто логическая цепочка выглядит так: если ты за Россию, то ты за Путина, значит ты враг. ”Если русский в Эстонии переживает за то, что происходит в России, это не должно восприниматься, как нелюбовь к Эстонии. Чувствовать связь с исторической родиной — это хорошо.





Политики любят придумывать псевдопроблемы, чтобы отвлекать от насущных тем. Мнение о соседней стране, ”свой или чужой”, это псевдопроблемы”.





Спустя несколько минут член правления Центристской партии, по моей просьбе, все-таки дал оценку Владимиру Путину : политик авторитарный, но режим в России не тоталитарный.





Tallinna linnavolikogu 03.05.2017 Foto: Taavi Sepp







В 16:00 к нему в кабинет входят люди, которые подчиняются президенту России — посол РФ Александр Петров и министр правительства Москвы Сергей Черемин. К председателю горсобрания Таллинна достаточно часто заглядывают российские политики. За это его часто критикуют эстонские СМИ, также журналисты, как он отметил, любят перед его фамилией добавляют прилагательные: venemeelne, kremlimeelne (прорусский, прокремлевский — прим.ред.).





Цель подобных встреч — поддержание отношений между столицами. ”Хорошо, когда люди общаются, лучше узнают друг друга, тогда становится меньше страхов. Для общества, это очень важно, — рассказывает он. — Когда соседи не общаются, то сначала они молчат, а потом начинают конфликтовать, потому что не знают друг друга”.





После этого мы отправляемся в ледовую арену ” Тондираба ”, на предвыборное мероприятие. Но перед тем, как сесть в машину, прохожий заметил Кылварта и сказал: ”Михаил, здравствуйте, можно просто пожать вам руку?”. Политик не отказал, и с улыбкой выслушал предложение ”быть с ними пожестче, ударить раз, и все”. Но всерьез предложение не воспринял.







Politiku portree. M.Kõlvart Foto: Vitali Bestsastnõi







С юношества первый





В ледовом холле в Ласнамяэ кандидаты от Центристской партии по Ласнамяэ, Пирита и Кесклинн скинулись и за свои деньги заказали каток с 18 до 21 вечера. С бесплатным купоном аренда коньков стоит евро для детей и три для взрослых. На арене присутствуют Владимир Свет, Михаил Корб, Мария Юферева и другие представители партии. Но открывает и закрывает мероприятие только первый номер округа — Михаил Кылварт. Остальные политики в микрофон ничего не говорили.





Интересно, сколько тратят кандидаты на предвыборную кампанию. Как говорит политик, набравший на прошлых муниципальных выборах 24 668 голосов, все очень индивидуально. ”Люди, которые просто делают флайеры и ручки, вкладывают до 500 евро. Кто-то покупает рекламу на ТВ, они расходуют уже тысячи евро. Будучи первым номером, должен вкладываться больше, чем остальные, поэтому больших расходов не избежать. Скорее всего, траты превысят 5000 евро”, — раскрывает цифры он.





В перерыве мы ужинаем в корейском ресторанчике. Там Михаила встречают хозяева заведения, они радуются его приезду, спрашивают, почему не позвонил заранее, ”все бы приготовили”. В промежутках между встречами, мы много разговаривали о Восточной культуре, уважении к старшим, традициях. ”Как ты мог заметить, в перерывах от работы, я стараюсь встретиться со своими давними друзьями. На тренировках, в кафе. Я очень дорожу этим кругом общения”.





Также часто затрагивали проблемы разделения общества. ”Я бы мог отвечать на все выпады в мою сторону. Но я не хочу мобилизовать электорат на этнической почве, как это делает, например, Урмас Рейнсалу в статье про ” Тотальный диктант ”. Да, это, наверное, могло бы принести дополнительные голоса, но в итоге общество страдает от этого”, — резюмирует он.





- Часто вы заступаетесь за русские школы, не делаете ли вы тоже самое? Тема русских школ вряд ли интересует эстонцев.





- Да, понятно, русские школы интересуют русских. Но, когда я был вице-мэром, то процентуально занимался эстонскими школами больше, так как их в два раза больше, чем русских. А пресса писала только про мою защиту русской школы.





- Зачем СМИ это нужно?





- Чтобы создать негативную оценку. Тема была дискредитирована еще до моего назначения вице-мэром. И так как я начал ей заниматься, то автоматически стал объектом критики. Русская школа изначально называлась проблемной. И те, кто выступал за ее сохранение, тоже становились проблемными или врагами.





Если бы я пришел в политику с посылом — нужно все русские школы перевести на эстонский язык, то у меня бы не было такой негативной репутации в эстонских СМИ.





- А чего еще бы не было?





- Ежегодника КаПо и еще разных ”интересных” ситуаций в моей жизни.









Уже ближе к 22 часам, мы оказываемся в том месте, откуда и начался наш день — в спортивном зале. Неожиданно, самый известный тхэквондист начал заниматься фехтованием. В декабре ему предложили принять участие в показательном турнире среди таллиннских чиновников. И перед ним спортсмен решил взять несколько уроков. И так же, как на прошлых выборах, он победил всех чиновников и занял первое место. Теперь продолжает ”заниматься многогранным видом спорта”, а его тренер Сергей Бобров сказал: ”Михаил быстро учится, уважаю тех, кто пробует что-то новое”.