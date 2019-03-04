ВИДЕО: Яак Мадисон затеял потасовку с барменом на партийной вечеринке реформистов

Владелец бара утверждает, что Яак Мадисон схватил одного из гостей вечеринки за горло, после чего он сам вмешался в конфликт, в результате чего пострадало пальто Мадисона.

Мадисон же утверждает, что схватил человека за горло в целях самообороны, а потом бармен перепрыгнул через стойку и набросился на него, порвав рукав пальто. Консерватор отметил, что приобретенное в Kaubamaja пальто стоило почти 400 евро. Для разрешения конфликта он вызвал полицию.

Мадисон также рассказал Delfi, что пришел с однопартийцами поздравить реформистов с победой, но около половины четвертого бармен очень невежливо сказал им "выметаться отсюда". Политик упрекнул бармена в неуместном тоне и уже надел пальто, когда кто-то схватил его и притянул к барной стойке.

"Он начал напрашиваться на конфликт и атаковать меня. Тогда я в целях самозащиты оттолкнул его, после чего бармен перепрыгнул через стойку ко мне, схватил за руку и оторвал рукав", — жалуется Мадисон.

Когда на место прибыла полиция, Мадисон отправился в полицейскую машину писать заявление. Версии сторон о конфликте отличаются, но Мадисон вину не признает и утверждает, что никого за горло не хватал — быть может просто толкнул человека рукой как раз в том месте в целях самообороны. К моменту прибытия полиции якобы изначально напавший на политика человек скрылся.

Мадисон подтвердил, что был в адекватном состоянии — полиция измерила у него опьянение в 0,83 промилле.