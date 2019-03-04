ВИДЕО | Ратас после встречи с реформистами: налоговую систему мы делать неравной не будем

Ратас отметил, что Партия реформ как победитель выборов пригласила центристов, чтобы ознакомиться с их основными позициями для оценки возможности создания коалиции.

”Что касается доходов народа, то налоговую систему мы делать неравной не будем”, — подчеркнул Ратас. То же самое относится к солидарной системе здравоохранения и бесплатному общественному транспорту.

”Безусловно, мы не откажемся и от сельскохозяйственных пособий, — продолжил Ратас. — Также мы выступаем за внеочередное повышение пенсий”.

Ратас сказал, что карты находится в руках у Партии реформ, но он сделает все возможное, чтобы Центристская партия вошла в коалицию.