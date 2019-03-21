21.03.2019, 11:40

ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд: "Укажем EKRE на дверь!" Как ответят на призыв русские центристы-депутаты Рийгикогу?

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rus.delfi.ee
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"Что делать, чтобы не допустить вхождения партии EKRE в состав правительства? Как я неоднократно говорил и писал — стоп-кран находится в руках так называемого ”русского крыла” Центристской партии", — заявил центрист Раймонд Кальюлайд.

Со своей стороны, русская редакция DELFI направит запрос всем прошедшим в парламент нового созыва русскоязычным депутатам относительно их отношения к призыву однопартийца и, шире, перспектив создания коалиии с Эстонской народно-консервативной партией EKRE. Мы считаем, что избиратели обязаны услышать мнение своих избранников, а их нынешнее молчание и/или уклончивые ответы, на самом деле, весьма красноречивы.

В своем блоге политик, вышедший из правления Центристской партии в знак протеста против создания коалиции с EKRE, написал:

"С сегодняшнего дня я запускаю кампанию, цель которой - призвать Михаила Кылварта, Яну Тоом и других представителей т.н. "русского крыла" Центристской партии еще раз взвесить, какие у них имеются возможности, чтобы остановить восхождение EKRE к вершинам власти. Я считаю, что на нас лежит большая ответственность как перед избирателями Центристской партии, так и перед страной в целом.

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Сейчас нередко приходится слышать: спешить не стоит, поглядим сперва, о чем удастся договориться.

Действительно, компромиссы в политике нужны и важны. Политики EKRE считают представителей русской общины ”паразитами” и ”тиблами”. Интересно, в чем может заключаться компромисс с EKRE этому вопросу? В том, что ”тиблами” называть русских нельзя, а можно только ”паразитами”?

Есть некие ценности, отказываться от которых нельзя.

В данный момент руководители участвующих в коалиционных переговорах партий рассчитывают на 57 голосов в Рийгикогу.

Если семеро политиков Центристской партии скажут, что они не считают возможным сотрудничать с EKRE на уровне правительства и что в Рийгикогу они будут голосовать соответствующим образом, то на этом переговоры и прекратятся".

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