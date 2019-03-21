ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд: "Укажем EKRE на дверь!" Как ответят на призыв русские центристы-депутаты Рийгикогу?(79)
"Что делать, чтобы не допустить вхождения партии EKRE в состав правительства? Как я неоднократно говорил и писал — стоп-кран находится в руках так называемого ”русского крыла” Центристской партии", — заявил центрист Раймонд Кальюлайд.
Со своей стороны, русская редакция DELFI направит запрос всем прошедшим в парламент нового созыва русскоязычным депутатам относительно их отношения к призыву однопартийца и, шире, перспектив создания коалиии с Эстонской народно-консервативной партией EKRE. Мы считаем, что избиратели обязаны услышать мнение своих избранников, а их нынешнее молчание и/или уклончивые ответы, на самом деле, весьма красноречивы.