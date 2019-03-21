ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд: "Укажем EKRE на дверь!" Как ответят на призыв русские центристы-депутаты Рийгикогу?

В своем блоге политик, вышедший из правления Центристской партии в знак протеста против создания коалиции с EKRE, написал:

"С сегодняшнего дня я запускаю кампанию, цель которой - призвать Михаила Кылварта, Яну Тоом и других представителей т.н. "русского крыла" Центристской партии еще раз взвесить, какие у них имеются возможности, чтобы остановить восхождение EKRE к вершинам власти. Я считаю, что на нас лежит большая ответственность как перед избирателями Центристской партии, так и перед страной в целом.

Сейчас нередко приходится слышать: спешить не стоит, поглядим сперва, о чем удастся договориться.

Действительно, компромиссы в политике нужны и важны. Политики EKRE считают представителей русской общины ”паразитами” и ”тиблами”. Интересно, в чем может заключаться компромисс с EKRE этому вопросу? В том, что ”тиблами” называть русских нельзя, а можно только ”паразитами”?

Есть некие ценности, отказываться от которых нельзя.