ВИДЕО | Переговоры EKRE IKE идут как по маслу. Хельме: в Эстонии тысячи людей молятся о создании этой коалиции

EKRE IKE — будущий союз Центристской партии, Isamaa и EKRE — успешно завершил первый день коалиционных переговоров. Представители партий договорились на темы сельской жизни и внешне политики — Эстония останется и в Евросоюзе, и в НАТО.

Решение центристов создать коалицию с консерваторами вызвало недовольство и протест многих избирателей и политиков, в том числе и некоторых членов Центристской партии. Поэтому Юри Ратаса спросили, стоит ли место премьер-министра раскола внутри партии и недовольства граждан страны.

"Того стоит, конечно же, продвижение жизни Эстонии и я это, несомненно, поддерживаю", — ответил Ратас. Подобное решение он обосновал тем, что свои позиции лучше воплощать в жизнь в коалиции, чем отстаивать в оппозиции.

Что касается писем от молодых людей премьер-министру, которые вчера опубликовали Eesti Päevaleht и Delfi, то Ратас подтвердил, что получил их и бегло ознакомился с ними. Он добавил, что, конечно же, собирается на них ответить.

Хельме поспешил добавить, что и в его почтовый ящик поступает куча писем. "В Эстонии тысячи людей молятся о создании этой коалиции", — подчеркнул он.