27.02.2019, 07:29
ВИДЕО DELFI | Председатель EKRE Март Хельме: в Эстонии две привилегированные национальности — евреи и русские
Виталий Бесчастный
редактор
Финальный эпизод репортажей "Портрет политика" был записан с самым "популярным" среди русскоязычного избирателя кандидатом в Рийгикогу. Лидера EKRE Марта Хельме можно ненавидеть и презирать. Можно любить — согласно последнему опросу, его партию поддерживают 17% респондентов (3-е место в стране).
Видео было записано во фракции Консервативной партии в Рийгикогу. До интервью Март Хельме сказал: я вообще не хочу заниматься политикой. Во время записи, ответ уже был другим: не хотел заниматься политикой 10 лет назад. Вот еще несколько цитат консерватора: "Эстония — это государство эстонцев", "Я для внуков страшный дедушка", "Не существует русскоязычных эстонцев. Русские — это русские, эстонцы — это эстонцы".
Краткое содержание интервью:
- Распорядок рабочего дня
- Что пьет Хельме?
- Факельно происшествие или шествие?
- Были ли там русские?
- Что преподавал в университете?
- Все граждане Эстонии — "наши люди"?
- Скучает ли он по Москве?
- Как часто рассказывает сказки?
- Православие и русская прабабушка
Это финальный эпизод серии репортажей "Портрет политика". К сожалению, у rusDelfi не получилось провести целый день с Мартом Хельме.