27.02.2019, 07:29

ВИДЕО DELFI | Председатель EKRE Март Хельме: в Эстонии две привилегированные национальности — евреи и русские

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эксклюзивное интервью
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST

Финальный эпизод репортажей "Портрет политика" был записан с самым "популярным" среди русскоязычного избирателя кандидатом в Рийгикогу. Лидера EKRE Марта Хельме можно ненавидеть и презирать. Можно любить — согласно последнему опросу, его партию поддерживают 17% респондентов (3-е место в стране).

Видео было записано во фракции Консервативной партии в Рийгикогу. До интервью Март Хельме сказал: я вообще не хочу заниматься политикой. Во время записи, ответ уже был другим: не хотел заниматься политикой 10 лет назад. Вот еще несколько цитат консерватора: "Эстония — это государство эстонцев", "Я для внуков страшный дедушка", "Не существует русскоязычных эстонцев. Русские — это русские, эстонцы — это эстонцы".

Краткое содержание интервью:

  • Распорядок рабочего дня
  • Что пьет Хельме?
  • Факельно происшествие или шествие?
  • Были ли там русские?
  • Что преподавал в университете?
  • Все граждане Эстонии — "наши люди"?
  • Скучает ли он по Москве?
  • Как часто рассказывает сказки?
  • Православие и русская прабабушка


Это финальный эпизод серии репортажей "Портрет политика". К сожалению, у rusDelfi не получилось провести целый день с Мартом Хельме.

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