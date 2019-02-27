ВИДЕО DELFI | Председатель EKRE Март Хельме: в Эстонии две привилегированные национальности — евреи и русские

Видео было записано во фракции Консервативной партии в Рийгикогу. До интервью Март Хельме сказал: я вообще не хочу заниматься политикой. Во время записи, ответ уже был другим: не хотел заниматься политикой 10 лет назад. Вот еще несколько цитат консерватора: "Эстония — это государство эстонцев", "Я для внуков страшный дедушка", "Не существует русскоязычных эстонцев. Русские — это русские, эстонцы — это эстонцы".

Краткое содержание интервью:

Распорядок рабочего дня

Что пьет Хельме?

Факельно происшествие или шествие?

Были ли там русские?

Что преподавал в университете?

Все граждане Эстонии — "наши люди"?

Скучает ли он по Москве?

Как часто рассказывает сказки?

Православие и русская прабабушка



Это финальный эпизод серии репортажей "Портрет политика". К сожалению, у rusDelfi не получилось провести целый день с Мартом Хельме.

