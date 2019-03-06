06.03.2019, 16:51

Свен Миксер: союза центристов с реформистами может не получиться из-за желания ЦП угодить русскому избирателю

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rus.delfi.ee
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Sven Mikser
Sven MikserFoto: Ilmar Saabas

Старт переговоров по коалиции заставил журналистов в поте лица искать на полу властных коридоров Тоомпеа ”красные линии”. Но время от времени полезно также поднимать глаза от пола и наблюдать за выражением лиц и языком жестов политиков, потому что далеко не все, что может склонить чаши весов в ту или иную сторону, записано в предвыборных программах. Социал-демократ Свен Миксер предложил небольшую ”шпаргалку” с точки зрения политического закулисья по тому, как внешнему наблюдателю лучше понимать позиции участников.

Вряд ли появлению этого двойственного союза помешают некие программные ”красные линии”. По вопросам налогов возможно договориться, потому что здесь границы задают финансы. Косметические поправки подоходного налога дадут реформистам возможность заявить, что ”хаос” ликвидирован, а центристы смогут сказать, что нынешняя система — это ведь наследие еще Юхана Партса, к которому они не относятся. В части акцизов также будет найдено некое минимально финансово убыточное показательное решение, возможно, что в виде символического снижения акциза на электричество. А потом с грустным лицом все уставятся в таблицы Excel и подтвердят, что больше играться с налогами нет смысла.

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Чуть более сложно будет с бесплатным общественным транспортом и школьным образованием на эстонском языке, но всегда возможно преодолеть напряжение, вписав в коалиционный договор обязательство ”проанализировать возможности по оптимизации организации работы транспорта и скорешему завершению реформы образования”. И защита красных линий обеих сторон, при необходимости велась бы тогда в туманном будущем на совещаниях в доме Стенбока и закончилась бы, вероятно, признанием патового положения.

На самом деле, участие в таком союза может быть неудобным больше для Центристской партии. За этим кроется стратегический анализ того, что же все таки стоило центристам столь желанной победы в воскресенье. 26 мест в парламенте, конечно, совсем не стыдный результат, однако в то же время это был крупнейший в истории проигрыш реформистам, причем в ситуации, когда они верили, что идут на выборы в наилучшей позиции в истории.

По-детски искреннее признание Майлис Репс, что центристы в роли партии премьер-министра стали слишком прозападными, чтобы суметь мобилизовать русский электорат, было, похоже, полностью искренним. Выступив от лица НАТО в защиту усиления противороссийских санкций, Ратас растерял поддержку известной части русскоязычных избирателей. Это было сознательным решением, так как речь ведь шла о неизбежном предварительном условии выхода из долгосрочной изоляции. Став более ”западным”, Ратас надеялся ослабить рост влияния русских политиков внутри партии. Разочарование русскоязычного избирателя Ратас и его приближенные надеялись компенсировать ростом поддержки от эстонцев. К сожалению, на этом направлении столбом стоит EKRE, которая все больше забирает себе поддержку менее защищенных и слабообразованных избирателей. Но это тот электорат, на который могла бы претендовать Центристская партия (и в определенных соучаях и социал-демократы).

В своей риторике (хотя, вероятно, не на практике) правительство Каллас может быть еще более подчеркнуто противо-российским. Будучи младшим партнером в таком правительстве, Центристской партии будет сложно вновь завоевать симпатии скептически относящегося к НАТО русскоязычного избирателя. К тому же центристам, как ”меньшим братьям” в скупой правой коалиции, непросто будет и перемахнуть через EKRE на пути к сердцам менее социально защищенных избирателей. Тем более, что в новом парламенте у народно-консерваторов почти в три раза больше сил, чем прежде.

ТОП

Отвоевание русского избирателя — это для Центристской партии вопрос не четырех, а всего двух лет, поскольку при сохранении нынещшней тенденции им светит потеря власти в Таллинне уже после следующих местных выборов в 2021-м году.

Для решения этой проблемы у центристов есть две возможности. Первая и более простая — уже сегодня поделиться с реформистами единоличной властью в столице и заключить союз с ”белками” не только на Тоомпеа, но и в Нижнем городе. Это могло бы стать вполне значимым предложением для реформистов, поскольку давнишняя муниципальная коалиция с Центристской партие в Таллинне была для реформистов своеобразным фарм-клубом и положила начало карьере большей части нынешних лидеров Партии реформ.

Вторая возможность, о которой в последнее время было больше всего разговоров, это отправка Юри Ратаса в кресло мэра Таллинна. это одновременно решило бы проблему того, что делать с покидающим Дом правительства экс-премьером, которому было бы сложно проглостить место ”рядового министра” в правительстве Каи Каллас.

Так или иначе — если двойственный союз не возникнет, то не по причине несовпадения позиций по политике в сфере налогов или образования, а из-за того, что у центристов не хватает веры в то, что участие в такой коалиции в роли младшего партнера позволило бы им восстановаить поддержку русских избирателей и удержать сползание в объятия EKRE эстонских.

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