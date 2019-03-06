Свен Миксер: союза центристов с реформистами может не получиться из-за желания ЦП угодить русскому избирателю

Чуть более сложно будет с бесплатным общественным транспортом и школьным образованием на эстонском языке, но всегда возможно преодолеть напряжение, вписав в коалиционный договор обязательство ”проанализировать возможности по оптимизации организации работы транспорта и скорешему завершению реформы образования”. И защита красных линий обеих сторон, при необходимости велась бы тогда в туманном будущем на совещаниях в доме Стенбока и закончилась бы, вероятно, признанием патового положения.

На самом деле, участие в таком союза может быть неудобным больше для Центристской партии. За этим кроется стратегический анализ того, что же все таки стоило центристам столь желанной победы в воскресенье. 26 мест в парламенте, конечно, совсем не стыдный результат, однако в то же время это был крупнейший в истории проигрыш реформистам, причем в ситуации, когда они верили, что идут на выборы в наилучшей позиции в истории.

По-детски искреннее признание Майлис Репс, что центристы в роли партии премьер-министра стали слишком прозападными, чтобы суметь мобилизовать русский электорат, было, похоже, полностью искренним. Выступив от лица НАТО в защиту усиления противороссийских санкций, Ратас растерял поддержку известной части русскоязычных избирателей. Это было сознательным решением, так как речь ведь шла о неизбежном предварительном условии выхода из долгосрочной изоляции. Став более ”западным”, Ратас надеялся ослабить рост влияния русских политиков внутри партии. Разочарование русскоязычного избирателя Ратас и его приближенные надеялись компенсировать ростом поддержки от эстонцев. К сожалению, на этом направлении столбом стоит EKRE, которая все больше забирает себе поддержку менее защищенных и слабообразованных избирателей. Но это тот электорат, на который могла бы претендовать Центристская партия (и в определенных соучаях и социал-демократы).

В своей риторике (хотя, вероятно, не на практике) правительство Каллас может быть еще более подчеркнуто противо-российским. Будучи младшим партнером в таком правительстве, Центристской партии будет сложно вновь завоевать симпатии скептически относящегося к НАТО русскоязычного избирателя. К тому же центристам, как ”меньшим братьям” в скупой правой коалиции, непросто будет и перемахнуть через EKRE на пути к сердцам менее социально защищенных избирателей. Тем более, что в новом парламенте у народно-консерваторов почти в три раза больше сил, чем прежде.

Отвоевание русского избирателя — это для Центристской партии вопрос не четырех, а всего двух лет, поскольку при сохранении нынещшней тенденции им светит потеря власти в Таллинне уже после следующих местных выборов в 2021-м году.

Для решения этой проблемы у центристов есть две возможности. Первая и более простая — уже сегодня поделиться с реформистами единоличной властью в столице и заключить союз с ”белками” не только на Тоомпеа, но и в Нижнем городе. Это могло бы стать вполне значимым предложением для реформистов, поскольку давнишняя муниципальная коалиция с Центристской партие в Таллинне была для реформистов своеобразным фарм-клубом и положила начало карьере большей части нынешних лидеров Партии реформ.

Вторая возможность, о которой в последнее время было больше всего разговоров, это отправка Юри Ратаса в кресло мэра Таллинна. это одновременно решило бы проблему того, что делать с покидающим Дом правительства экс-премьером, которому было бы сложно проглостить место ”рядового министра” в правительстве Каи Каллас.

Так или иначе — если двойственный союз не возникнет, то не по причине несовпадения позиций по политике в сфере налогов или образования, а из-за того, что у центристов не хватает веры в то, что участие в такой коалиции в роли младшего партнера позволило бы им восстановаить поддержку русских избирателей и удержать сползание в объятия EKRE эстонских.