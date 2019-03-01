01.03.2019, 16:00

Служат народу?| Как работают герои "Портрета политика"? Читайте 19 фактов о кандидатах в Рийгикогу

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
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Подарки кандидатов
Подарки кандидатовFoto: Vitali Bestsastnõi, RusDelfi

Рубрика “Портрет политика” выходила на портале rusDelfi с января по февраль. Цель — показать, как проходит день кандидата в Рийгикогу перед выборами 3-го марта.

Всего было опубликовано 6 материалов. Героями стали: Евгений Осиновский, Сийм Каллас, Виктория Ладынская-Кубитс, Кристина Каллас, Михаил Кылварт, Март Хельме.

Автор рубрики Виталий Бесчастный собрал 19 фактов о возможных членах Рийгикогу. Надеюсь, они помогут дополнить ”портрет” кандидатов в парламент.

  • Самый популярный материал — видео с Мартом Хельме.

Примечательно, что именно с лидером консерваторов мы провели вместе лишь час, записывая видео-интервью. Поэтому многие пункты не актуальны по отношению к лидеру EKRE.

  • Только Кристина Каллас не попросила отправить ей текст на предварительный просмотр. Но никто существенно материал не правил.
  • Пять героев закончили Тартуский университет, исключительно Михаил получал высшее образование в другом заведении.
  • Но зато у него был самый длинный день — с 6:30 до 23:00 часов.
  • Читатели rusDelfi оставили 900 комментариев под 6-ю постами.
  • Ладынская и Осиновский поделились текстом в социальных сетях.
  • Все политики сразу согласились принять участие в формате ”Один день с…”.
  • Сийм Каллас пригласил к себе домой и познакомил с женой, внучкой и сыном.
  • Все подарили что-то на память с символикой партии. Кылварт многоразовые палочки для еды, Ладынская две книги ("Политдневник" и "Белый корабль Ласнамяэ"), Кристина Каллас отражатель, Хельме газету и ручку, Сийм Каллас книгу о истории ЕС, Осиновский упаковку пластырей.
  • Март Хельме предложил вступить в партию EKRE.
  • Кылварт, Осиновский и Сийм Каллас прокатили на личном автомобиле.
  • Кристина Каллас не стеснялась курить при журналисте. Евгений Осиновский за сигаретой замечен не был.
  • Осиновский и Кылварт предложили перейти на ”ты”. Сийм Каллас обращался только на ”вы”. Кристина и Виктория и так, и так.
  • Любимый алкогольный напиток Евгения — пиво. А Март его вообще не пьет, он предпочитает вино и коньяк.
  • Виктория Ладынская-Кубитс и Кристина Каллас пустили на все совещания и собрания. Остальные, хоть и немного, просили ”подождать за дверью”.
  • Женщины с самого утра и до 18 часов ничего не ели.
  • Кылварт тренировался два раза за сутки..
  • Только Кристина Каллас не живет вблизи Таллинна. Сийм Каллас проживает в Виймси, а Кылварт в Мууга.
  • Лишь Хельме баллотируется в Пярнумаа. Остальные по Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита
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Хоть я и встретился с лидерами 6-и разных партий, никто кардинально друг от друга не отличается. Идеология их политической силы никак не влияет на жизнь политиков. Хельме не бьет мигрантов палками, Осиновский не одевается в "секонд-хенде". Удивило, что все максимально открыто встречали, уважительно разговаривали и "не играли на камеру". Также поражает легкость доступа до всех совещаний и переговоров. В Рийгикогу можно было зайти в любой кабинет и пообщаться с чиновниками.

В 2018 году Министерство обороны заказало исследование — кому и насколько сильно доверяют эстоноземельцы. Согласно данным опроса, только 23% эстоноземельцев доверяют правительству, а Рийгикогу — 17%. На первом месте (94%) находятся спасательные службы. Несомненно, любой спасатель знает о жизни и ее трудностях больше, чем эстонские политики. Но проведя день с 6-ю кандидатам, понимаешь, что они такие же простые люди. Дети, пиво, тренировки, книги.

Задаешься вопросом — Это они заведомо закрываются, не показывая свой быт, или это мы не хотим разглядеть в них "простоту"? Ответ у каждого свой. Но после "6-и дней в политике", точно понимаешь, они ничем не отличаются от условного водителя автобуса. Жизнь одинаковая, только руль один.

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