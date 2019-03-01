Служат народу?| Как работают герои "Портрета политика"? Читайте 19 фактов о кандидатах в Рийгикогу

Самый популярный материал — видео с Мартом Хельме.

Примечательно, что именно с лидером консерваторов мы провели вместе лишь час, записывая видео-интервью. Поэтому многие пункты не актуальны по отношению к лидеру EKRE.

Только Кристина Каллас не попросила отправить ей текст на предварительный просмотр. Но никто существенно материал не правил.

Пять героев закончили Тартуский университет, исключительно Михаил получал высшее образование в другом заведении.

Но зато у него был самый длинный день — с 6:30 до 23:00 часов.

Читатели rusDelfi оставили 900 комментариев под 6-ю постами.

Ладынская и Осиновский поделились текстом в социальных сетях.

Все политики сразу согласились принять участие в формате ”Один день с…”.

Сийм Каллас пригласил к себе домой и познакомил с женой, внучкой и сыном.

Все подарили что-то на память с символикой партии. Кылварт многоразовые палочки для еды, Ладынская две книги ("Политдневник" и "Белый корабль Ласнамяэ"), Кристина Каллас отражатель, Хельме газету и ручку, Сийм Каллас книгу о истории ЕС, Осиновский упаковку пластырей.

Март Хельме предложил вступить в партию EKRE.

Кылварт, Осиновский и Сийм Каллас прокатили на личном автомобиле.

Кристина Каллас не стеснялась курить при журналисте. Евгений Осиновский за сигаретой замечен не был.

Осиновский и Кылварт предложили перейти на ”ты”. Сийм Каллас обращался только на ”вы”. Кристина и Виктория и так, и так.

Любимый алкогольный напиток Евгения — пиво. А Март его вообще не пьет, он предпочитает вино и коньяк.

Виктория Ладынская-Кубитс и Кристина Каллас пустили на все совещания и собрания. Остальные, хоть и немного, просили ”подождать за дверью”.

Женщины с самого утра и до 18 часов ничего не ели.

Кылварт тренировался два раза за сутки..

Только Кристина Каллас не живет вблизи Таллинна. Сийм Каллас проживает в Виймси, а Кылварт в Мууга.

Лишь Хельме баллотируется в Пярнумаа. Остальные по Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита



Хоть я и встретился с лидерами 6-и разных партий, никто кардинально друг от друга не отличается. Идеология их политической силы никак не влияет на жизнь политиков. Хельме не бьет мигрантов палками, Осиновский не одевается в "секонд-хенде". Удивило, что все максимально открыто встречали, уважительно разговаривали и "не играли на камеру". Также поражает легкость доступа до всех совещаний и переговоров. В Рийгикогу можно было зайти в любой кабинет и пообщаться с чиновниками.

В 2018 году Министерство обороны заказало исследование — кому и насколько сильно доверяют эстоноземельцы. Согласно данным опроса, только 23% эстоноземельцев доверяют правительству, а Рийгикогу — 17%. На первом месте (94%) находятся спасательные службы. Несомненно, любой спасатель знает о жизни и ее трудностях больше, чем эстонские политики. Но проведя день с 6-ю кандидатам, понимаешь, что они такие же простые люди. Дети, пиво, тренировки, книги.

Задаешься вопросом — Это они заведомо закрываются, не показывая свой быт, или это мы не хотим разглядеть в них "простоту"? Ответ у каждого свой. Но после "6-и дней в политике", точно понимаешь, они ничем не отличаются от условного водителя автобуса. Жизнь одинаковая, только руль один.