27.03.2019, 17:40

Сергей против всех: независимый кандидат на выборах набрал 24 голоса и потратил 2300 евро — зачем?

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интервью rusDelfi
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST 5
Portree
Сергей СвятушенкоFoto: Ilmar Saabas

“Я счел себя оскорбленным данным отношением”, — говорит независимый кандидат Сергей Святушенко. Он набрал 24 голоса на выборах в парламент 2019 года, а рассчитывал на 500-1500. Для достижения такого результата вложил в кампанию 2300 евро, а точный результат голосования узнал уже на утро, так как в понедельник в цеху нужно было сдавать изделия.

В Эстонии даже победа на выборах не может гарантировать приход к власти партии-победительницы. А на что могут рассчитывать независимые кандидаты? С 1992 года ни один ”депутат от народа” не прошел в Рийгикогу. В 2011 году беспартийный Лео Куннас получил 3267 голос, но даже этого оказалось недостаточно для прохода в парламент, передает ERR.

Несмотря на это, в 2019 году 15 граждан Эстонии заплатили взнос в размере 500 евро и комиссия внесла их фамилии в избирательные списки. Никто, естественно, в парламент не прошел. В общей сложности они заработали 1590 голосов, меньше только у Объединенной левой партии (511). По данным Delfi, больше всех набрал Гари Раудвере — 406 голосов (Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа). Меньше всех — Сергей Святушенко — 24 голоса (Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита). По его словам, он рассчитывал на протестный электорат, тех, кто не голосует. Также ”жертв” реформы собственности и приверженцев ”пути Сависаара”.

На предвыборную кампанию народный кандидат потратил 2300 евро. Взнос за участие — 500 евро, остальное на рекламу: два ролика по телеканалу TVN и плакат в газете Linnaleht. По его словам, если бы не игнор со стороны газеты ”Столица”, то, возможно, он напечатал бы и буклеты.

Программа независимого кандидата №1185

Репортер rusDelfi Виталий Бесчастный встретился с Сергеем Святушенко и спросил — зачем.

Аквариумы и кожанка

Сергей родился в Подмосковье, но все 60 лет прожил в Таллинне. ”Просто родился в России. Самое интересное, что роддом, где я родился, стоит почти на том же месте, где когда-то была келья (жилище монаха — прим.ред.) Сергия Радонежского, в честь него я и получил своё имя, — говорит выпускник 23-й средней школы и Таллиннского политехнический института. Он много лет трудился на ”Двигателе” и БСРЗ (BLRT), а сейчас занят в Kohimo мастером цеха.

Хобби — аквариумы, которыми он занимается с детства. ”В хорошие времена у меня было штук 15 аквариумов по 200 литров. Сейчас осталось пять”, — рассказывает любитель рыб. Самая экзотическая — астронотусы, их было около 50 штук.

Как он сам отметил, его отличительный знак — кожаная куртка. Байкером не был. ”Образ скорее ближе к советским комиссарам”.

Portree Foto: Ilmar Saabas

Сергей против всех

Но аквариумная культура стала менее интересна. Появилась возможность поучаствовать в политике. Первый опыт — муниципальные выборы в 2017 году. Святушенко числился в списках ”Союза Сависаара и Делового Таллинна”.

”Раньше я был ярым сторонником центристов, постоянно раздавал их газеты, делал им рекламу. А когда началась ”возня” с Эдгаром Сависааром, то, во-первых, я счел это незаконным, а во-вторых, несправедливым, — высказывает мнение о событиях 2016 года он. — Затем, в 2017 году, только Ольга Иванова вышла с идеей организовать альтернативный союз, чтобы Сависаар показал свою силу. Я официально позвонил ей и договорился, чтобы меня включили в список этого союза по Ласнамяэ”.

Два года назад он набрал 6 голосов. От союза в горсобрание Таллинна прошел только Сависаар. Уже в 2019 ”политические наставники”, Сависаар и Иванова, не баллотировались на парламентских выборах. И Сергей решил пойти как независимый кандидат, так как на политической арене ”нет того, кто мог бы составить партиям хоть какую-то конкуренцию”.

Portree Foto: Ilmar Saabas

- Если посмотреть на мою предвыборную программу, то она противостоит всем партиям. Какие-то пункты переплетаются, но она достаточно конкретная. Эти изменения я, как гражданин Эстонии, хочу воплотить в жизнь.

- Сергей — против всех?

- Да, против всех. Но другим независимым кандидатам тоже не нравится сложившаяся партийно-политическая система.

- Какая мотивация была, зачем участвовать в выборах?

- Мне хотелось, чтобы народ прочитал и понял, что то, чего они хотят, мало соответствует обещаниям политических сил Эстонии.

ТОП

- А откуда вы знаете, чего хочет народ?

- Я им и предложил определиться. Я опубликовал те требования, которые считаю справедливыми для демократического государства. Согласно Конституции ЭР, всей полнотой власти обладает народ. Но парламент и правительство решили, что они имеют право указывать народу, как им жить.

- Какая была цель?

- Показать людям, что они должны требовать от государства. Также дать народу возможность показать, чего они на самом деле хотят от государства. Я дал им возможность высказать свое мнение.

- Как?

- Если бы они за меня проголосовали, они бы показали политикам, чего люди на самом деле ждут от правительства. Но люди проголосовали за те старые физиономии, которые всем знакомы.

Portree Foto: Ilmar Saabas

Три основных пункта программы:

  1. Отменить все незаконные налоги. Акцизы на тепло, воду и электроэнергию. Государство никакого отношения к этим вещам не имеет. С какой стати мы должны платить государству за использование воды? С нас постоянно берут непонятные налоги и акцизы, по разным оценкам около 70% зарплаты мы отдаем на уплату налогов. Государственные предприятия должны работать с нулевой прибылью. Подоходного налога 20% вполне достаточно — пусть на эти деньги правительство и работает.
  2. При реформе собственности лишили домов и квартир около 50 тысяч человек. Это было неправильно и несправедливо. Пострадавшим необходимо компенсировать ущерб.
  3. Еще один пункт, который не отражен в программе, но существует. Надо создать Фонд помощи онкобольным. Деньги взять с акциза на сигареты и спиртное. Как правило, причиной онкозаболеваний служит курение (в том числе пассивное), неблагоприятная экология и плохие продукты питания.


"Государство грабит народ и при помощи акцизов. Спиртное и сигареты не изготавливает, а акцизные деньги забирает себе. Поэтому эти деньги и надо отдать на лечение больных. Почему не использовать их по прямому назначению?" — вопрошает бывший кандидат.

Примечательно, что сам Святушенко выступает за уменьшение подоходного налога до 15%. В пример ставит СССР, где подоходный налог был 13%, а страна ”на равных конкурировала с американцами”.


- Расскажите про свою кампанию.

Предвыборная кампания была небольшая. В газете Linnaleht опубликовал свою предвыборную рекламу. Целый лист удалось занять. Еще на телеканале TVN было мое 6-минутное интервью, также там показывали небольшую рекламу.

- Буклеты и ручки тоже раздавали?

- Нет, я не стал этим заниматься. На прошлых выборах видел, как эти буклеты рвали и разбрасывали по подъезду. И смотреть на свою физиономию, раскиданную по полу, мне как-то не хотелось. Я решил, что это бессмысленно.

Хотел в газете ”Столица” опубликовать интервью или программу. Звонил туда три недели, писал письма — не отвечали. Я потратил на это три недели, если бы они ответили — все, вопрос закрыт, я бы искал другие места для рекламы.

Может даже занялся бы составлением листовок. А так три недели в пустую. Кто-то сказал, что они не имеют права участвовать в выборах. А почему тогда весь Pealinn был посвящен выборам, там огромное интервью с Мартом Хельме вышло. ”Столица”, что ли, не захотела пиарить своего конкурента?

- Сколько денег всего потратили?

- С учетом взноса за регистрацию в размере 500 евро, всего вложил 2300 евро. Зарабатываю я в два раза меньше. Для меня это большие деньги.

- Не жалко?

- За право высказать свое мнение — не жалко. Тем более я рассчитывал, что те 35% избирателей, которые не голосуют и всех критикуют, выйдут на улицу и скажут свое слово. Одно дело в комментариях на вашем портале всех ругать, а другое дело выйти и высказаться. Я дал им такую возможность, но ей не воспользовались.

Что можно сделать за 2300 евро?

  • Неделю отдыхать в Хургаде в пятизвездочном отеле. И повторить еще 3 раза.
  • Приобрести подержанный Opel Astra 1.2 2009 года
  • Поставить в квартиру три аквариума Trigon на 350 литров со всем оборудованием.
  • Стать самым модным в цеху — заказать кожаную куртку из новой коллекции Balmain
  • Не работать два месяца

- На выборах вы получили 24 голос. Как вы оцениваете свой результат?

- Был один фильм — ”В бой идут одни старики”. И там сказали: есть моменты, когда человек должен определять свою судьбу сам. В данном случае, люди сами определили свою судьбу. Проголосовали за реформистов, центристов, соцдемов.

Я счел себя оскорбленным данным отношением. Но меня это и удивило. Те, кто меня поддерживал, присылали мне письма с мнением о наших избирателях, но я не могу его озвучить.

- Кто за вас проголосовал?

- Однозначно не коллеги. У них у всех "бзик" на центристах. Кто-то даже считал, что если отдаст голос не за Михаила Кылварта, а за Юри Ратаса, то будет намного лучше. Один даже пытался выехать в деревню, чтобы проголосовать за премьера. В целом не знаю.

- Чувствуете ответственность перед своим избирателем?

- Мне приятно, что нашлись люди, которые решили, что их голос важен для того, чтобы решать судьбу государства. С другой стороны, жалко, что они проголосовали, а я не смог с этими голосами ничего сделать.

- Что делали в ночь подсчета голосов?

- Я был дома и смотрел телевизор. Было не очень удобно, так как в понедельник нужно было на работу, мы сдавали изделия. Поэтому точный результат узнал уже на следующий день.

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