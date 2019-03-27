Сергей против всех: независимый кандидат на выборах набрал 24 голоса и потратил 2300 евро — зачем?

Сергей родился в Подмосковье, но все 60 лет прожил в Таллинне. ”Просто родился в России. Самое интересное, что роддом, где я родился, стоит почти на том же месте, где когда-то была келья (жилище монаха — прим.ред.) Сергия Радонежского, в честь него я и получил своё имя, — говорит выпускник 23-й средней школы и Таллиннского политехнический института. Он много лет трудился на ”Двигателе” и БСРЗ (BLRT), а сейчас занят в Kohimo мастером цеха.

Хобби — аквариумы, которыми он занимается с детства. ”В хорошие времена у меня было штук 15 аквариумов по 200 литров. Сейчас осталось пять”, — рассказывает любитель рыб. Самая экзотическая — астронотусы, их было около 50 штук.

Как он сам отметил, его отличительный знак — кожаная куртка. Байкером не был. ”Образ скорее ближе к советским комиссарам”.

Сергей против всех

Но аквариумная культура стала менее интересна. Появилась возможность поучаствовать в политике. Первый опыт — муниципальные выборы в 2017 году. Святушенко числился в списках ”Союза Сависаара и Делового Таллинна”.

”Раньше я был ярым сторонником центристов, постоянно раздавал их газеты, делал им рекламу. А когда началась ”возня” с Эдгаром Сависааром, то, во-первых, я счел это незаконным, а во-вторых, несправедливым, — высказывает мнение о событиях 2016 года он. — Затем, в 2017 году, только Ольга Иванова вышла с идеей организовать альтернативный союз, чтобы Сависаар показал свою силу. Я официально позвонил ей и договорился, чтобы меня включили в список этого союза по Ласнамяэ”.

Два года назад он набрал 6 голосов. От союза в горсобрание Таллинна прошел только Сависаар. Уже в 2019 ”политические наставники”, Сависаар и Иванова, не баллотировались на парламентских выборах. И Сергей решил пойти как независимый кандидат, так как на политической арене ”нет того, кто мог бы составить партиям хоть какую-то конкуренцию”.

- Если посмотреть на мою предвыборную программу, то она противостоит всем партиям. Какие-то пункты переплетаются, но она достаточно конкретная. Эти изменения я, как гражданин Эстонии, хочу воплотить в жизнь.

- Сергей — против всех?

- Да, против всех. Но другим независимым кандидатам тоже не нравится сложившаяся партийно-политическая система.

- Какая мотивация была, зачем участвовать в выборах?

- Мне хотелось, чтобы народ прочитал и понял, что то, чего они хотят, мало соответствует обещаниям политических сил Эстонии.

- А откуда вы знаете, чего хочет народ?

- Я им и предложил определиться. Я опубликовал те требования, которые считаю справедливыми для демократического государства. Согласно Конституции ЭР, всей полнотой власти обладает народ. Но парламент и правительство решили, что они имеют право указывать народу, как им жить.

- Какая была цель?

- Показать людям, что они должны требовать от государства. Также дать народу возможность показать, чего они на самом деле хотят от государства. Я дал им возможность высказать свое мнение.

- Как?

- Если бы они за меня проголосовали, они бы показали политикам, чего люди на самом деле ждут от правительства. Но люди проголосовали за те старые физиономии, которые всем знакомы.

Три основных пункта программы:

Отменить все незаконные налоги. Акцизы на тепло, воду и электроэнергию. Государство никакого отношения к этим вещам не имеет. С какой стати мы должны платить государству за использование воды? С нас постоянно берут непонятные налоги и акцизы, по разным оценкам около 70% зарплаты мы отдаем на уплату налогов. Государственные предприятия должны работать с нулевой прибылью. Подоходного налога 20% вполне достаточно — пусть на эти деньги правительство и работает. При реформе собственности лишили домов и квартир около 50 тысяч человек. Это было неправильно и несправедливо. Пострадавшим необходимо компенсировать ущерб. Еще один пункт, который не отражен в программе, но существует. Надо создать Фонд помощи онкобольным. Деньги взять с акциза на сигареты и спиртное. Как правило, причиной онкозаболеваний служит курение (в том числе пассивное), неблагоприятная экология и плохие продукты питания.



"Государство грабит народ и при помощи акцизов. Спиртное и сигареты не изготавливает, а акцизные деньги забирает себе. Поэтому эти деньги и надо отдать на лечение больных. Почему не использовать их по прямому назначению?" — вопрошает бывший кандидат.

Примечательно, что сам Святушенко выступает за уменьшение подоходного налога до 15%. В пример ставит СССР, где подоходный налог был 13%, а страна ”на равных конкурировала с американцами”.





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