Сергей против всех: независимый кандидат на выборах набрал 24 голоса и потратил 2300 евро — зачем?

“Я счел себя оскорбленным данным отношением”, — говорит независимый кандидат Сергей Святушенко. Он набрал 24 голоса на выборах в парламент 2019 года, а рассчитывал на 500-1500. Для достижения такого результата вложил в кампанию 2300 евро, а точный результат голосования узнал уже на утро, так как в понедельник в цеху нужно было сдавать изделия.
В Эстонии даже победа на выборах не может гарантировать приход к власти партии-победительницы. А на что могут рассчитывать независимые кандидаты? С 1992 года ни один ”депутат от народа” не прошел в Рийгикогу. В 2011 году беспартийный Лео Куннас получил 3267 голос, но даже этого оказалось недостаточно для прохода в парламент, передает ERR.
Несмотря на это, в 2019 году 15 граждан Эстонии заплатили взнос в размере 500 евро и комиссия внесла их фамилии в избирательные списки. Никто, естественно, в парламент не прошел. В общей сложности они заработали 1590 голосов, меньше только у Объединенной левой партии (511). По данным Delfi, больше всех набрал Гари Раудвере — 406 голосов (Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа). Меньше всех — Сергей Святушенко — 24 голоса (Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита). По его словам, он рассчитывал на протестный электорат, тех, кто не голосует. Также ”жертв” реформы собственности и приверженцев ”пути Сависаара”.
На предвыборную кампанию народный кандидат потратил 2300 евро. Взнос за участие — 500 евро, остальное на рекламу: два ролика по телеканалу TVN и плакат в газете Linnaleht. По его словам, если бы не игнор со стороны газеты ”Столица”, то, возможно, он напечатал бы и буклеты.
Программа независимого кандидата №1185
Репортер rusDelfi Виталий Бесчастный встретился с Сергеем Святушенко и спросил — зачем.
Аквариумы и кожанка
Сергей родился в Подмосковье, но все 60 лет прожил в Таллинне. ”Просто родился в России. Самое интересное, что роддом, где я родился, стоит почти на том же месте, где когда-то была келья (жилище монаха — прим.ред.) Сергия Радонежского, в честь него я и получил своё имя, — говорит выпускник 23-й средней школы и Таллиннского политехнический института. Он много лет трудился на ”Двигателе” и БСРЗ (BLRT), а сейчас занят в Kohimo мастером цеха.
Хобби — аквариумы, которыми он занимается с детства. ”В хорошие времена у меня было штук 15 аквариумов по 200 литров. Сейчас осталось пять”, — рассказывает любитель рыб. Самая экзотическая — астронотусы, их было около 50 штук.
Как он сам отметил, его отличительный знак — кожаная куртка. Байкером не был. ”Образ скорее ближе к советским комиссарам”.
Сергей против всех
Но аквариумная культура стала менее интересна. Появилась возможность поучаствовать в политике. Первый опыт — муниципальные выборы в 2017 году. Святушенко числился в списках ”Союза Сависаара и Делового Таллинна”.
”Раньше я был ярым сторонником центристов, постоянно раздавал их газеты, делал им рекламу. А когда началась ”возня” с Эдгаром Сависааром, то, во-первых, я счел это незаконным, а во-вторых, несправедливым, — высказывает мнение о событиях 2016 года он. — Затем, в 2017 году, только Ольга Иванова вышла с идеей организовать альтернативный союз, чтобы Сависаар показал свою силу. Я официально позвонил ей и договорился, чтобы меня включили в список этого союза по Ласнамяэ”.
Два года назад он набрал 6 голосов. От союза в горсобрание Таллинна прошел только Сависаар. Уже в 2019 ”политические наставники”, Сависаар и Иванова, не баллотировались на парламентских выборах. И Сергей решил пойти как независимый кандидат, так как на политической арене ”нет того, кто мог бы составить партиям хоть какую-то конкуренцию”.
- Если посмотреть на мою предвыборную программу, то она противостоит всем партиям. Какие-то пункты переплетаются, но она достаточно конкретная. Эти изменения я, как гражданин Эстонии, хочу воплотить в жизнь.
- Сергей — против всех?
- Да, против всех. Но другим независимым кандидатам тоже не нравится сложившаяся партийно-политическая система.
- Какая мотивация была, зачем участвовать в выборах?
- Мне хотелось, чтобы народ прочитал и понял, что то, чего они хотят, мало соответствует обещаниям политических сил Эстонии.
- Я им и предложил определиться. Я опубликовал те требования, которые считаю справедливыми для демократического государства. Согласно Конституции ЭР, всей полнотой власти обладает народ. Но парламент и правительство решили, что они имеют право указывать народу, как им жить.
- Какая была цель?
- Показать людям, что они должны требовать от государства. Также дать народу возможность показать, чего они на самом деле хотят от государства. Я дал им возможность высказать свое мнение.
- Как?
- Если бы они за меня проголосовали, они бы показали политикам, чего люди на самом деле ждут от правительства. Но люди проголосовали за те старые физиономии, которые всем знакомы.
Три основных пункта программы:
Отменить все незаконные налоги. Акцизы на тепло, воду и электроэнергию. Государство никакого отношения к этим вещам не имеет. С какой стати мы должны платить государству за использование воды? С нас постоянно берут непонятные налоги и акцизы, по разным оценкам около 70% зарплаты мы отдаем на уплату налогов. Государственные предприятия должны работать с нулевой прибылью. Подоходного налога 20% вполне достаточно — пусть на эти деньги правительство и работает.
При реформе собственности лишили домов и квартир около 50 тысяч человек. Это было неправильно и несправедливо. Пострадавшим необходимо компенсировать ущерб.
Еще один пункт, который не отражен в программе, но существует. Надо создать Фонд помощи онкобольным. Деньги взять с акциза на сигареты и спиртное. Как правило, причиной онкозаболеваний служит курение (в том числе пассивное), неблагоприятная экология и плохие продукты питания.
"Государство грабит народ и при помощи акцизов. Спиртное и сигареты не изготавливает, а акцизные деньги забирает себе. Поэтому эти деньги и надо отдать на лечение больных. Почему не использовать их по прямому назначению?" — вопрошает бывший кандидат.
Примечательно, что сам Святушенко выступает за уменьшение подоходного налога до 15%. В пример ставит СССР, где подоходный налог был 13%, а страна ”на равных конкурировала с американцами”.
- Расскажите про свою кампанию.
Предвыборная кампания была небольшая. В газете Linnaleht опубликовал свою предвыборную рекламу. Целый лист удалось занять. Еще на телеканале TVN было мое 6-минутное интервью, также там показывали небольшую рекламу.
- Буклеты и ручки тоже раздавали?
- Нет, я не стал этим заниматься. На прошлых выборах видел, как эти буклеты рвали и разбрасывали по подъезду. И смотреть на свою физиономию, раскиданную по полу, мне как-то не хотелось. Я решил, что это бессмысленно.
Хотел в газете ”Столица” опубликовать интервью или программу. Звонил туда три недели, писал письма — не отвечали. Я потратил на это три недели, если бы они ответили — все, вопрос закрыт, я бы искал другие места для рекламы.
Может даже занялся бы составлением листовок. А так три недели в пустую. Кто-то сказал, что они не имеют права участвовать в выборах. А почему тогда весь Pealinn был посвящен выборам, там огромное интервью с Мартом Хельме вышло. ”Столица”, что ли, не захотела пиарить своего конкурента?
- Сколько денег всего потратили?
- С учетом взноса за регистрацию в размере 500 евро, всего вложил 2300 евро. Зарабатываю я в два раза меньше. Для меня это большие деньги.
- Не жалко?
- За право высказать свое мнение — не жалко. Тем более я рассчитывал, что те 35% избирателей, которые не голосуют и всех критикуют, выйдут на улицу и скажут свое слово. Одно дело в комментариях на вашем портале всех ругать, а другое дело выйти и высказаться. Я дал им такую возможность, но ей не воспользовались.
Что можно сделать за 2300 евро?
Неделю отдыхать в Хургаде в пятизвездочном отеле. И повторить еще 3 раза.
Приобрести подержанный Opel Astra 1.2 2009 года
Поставить в квартиру три аквариума Trigon на 350 литров со всем оборудованием.
Стать самым модным в цеху — заказать кожаную куртку из новой коллекции Balmain
Не работать два месяца
- На выборах вы получили 24 голос. Как вы оцениваете свой результат?
- Был один фильм — ”В бой идут одни старики”. И там сказали: есть моменты, когда человек должен определять свою судьбу сам. В данном случае, люди сами определили свою судьбу. Проголосовали за реформистов, центристов, соцдемов.
Я счел себя оскорбленным данным отношением. Но меня это и удивило. Те, кто меня поддерживал, присылали мне письма с мнением о наших избирателях, но я не могу его озвучить.
- Кто за вас проголосовал?
- Однозначно не коллеги. У них у всех "бзик" на центристах. Кто-то даже считал, что если отдаст голос не за Михаила Кылварта, а за Юри Ратаса, то будет намного лучше. Один даже пытался выехать в деревню, чтобы проголосовать за премьера. В целом не знаю.
- Чувствуете ответственность перед своим избирателем?
- Мне приятно, что нашлись люди, которые решили, что их голос важен для того, чтобы решать судьбу государства. С другой стороны, жалко, что они проголосовали, а я не смог с этими голосами ничего сделать.
- Что делали в ночь подсчета голосов?
- Я был дома и смотрел телевизор. Было не очень удобно, так как в понедельник нужно было на работу, мы сдавали изделия. Поэтому точный результат узнал уже на следующий день.