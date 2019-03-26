Результаты опроса: центристы уступили EKRE в рейтинге популярности партий

Rus.err.ee пишет, что согласно результатам опроса, проведенного Kantor Emor по заказу Postimees, Партию реформ поддерживают 32% избирателей, EKRE - 18%, а Центристскую партию - всего 17%, причем центристы теряют популярность среди русскоязычных избирателей, пожилых людей и низкооплачиваемых работников.

Так, поддержка центристов среди русскоязычных упала с февраля этого года с 67 до 47%, среди людей в возрасте 50-64 лет - с 25 до 18%, а в возрасте 65-84 лет - с 40 до 27%. Рейтинг возглавляемой Юри Ратасом партии среди низкооплачиваемых работников с зарплатой до 500 евро в месяц сократился с 34 до 22%.

Эти данные отличаются от результатов исследования, которое специалисты фирмы Turu-uuringute AS провели по заказу ERR. Если верить опросу Turu-uuringute, результаты которого были опубликованы в прошлую пятницу, то в марте реформистов поддерживали 27% респондентов, центристов - 24%, EKRE - 21%.