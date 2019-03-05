05.03.2019, 17:30

Партия "Эстония 200" продолжит существование, ближайшая цель - выборы в Европарламент

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rus.delfi.ee
EST
Eesti 200 partei asutamise üldkoosolek
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Не сумевшая попасть в Рийгикогу партия "Эстония 200" продолжит свое существование. Такое решение во вторник, 5 марта, приняло правление политической организации, пишет rus.err.ee.

По словам председателя партии Кристины Каллас, решение о продолжении деятельности было единогласным, пишет портал новостей вещания ERR.ee.

Каллас добавила, что цель "Эстонии 200" — очередные местные выборы, но, скорее всего, партия примет участие и выборах в Европарламент.

Конкретные планы, связанные с выборами в Европейский парламент, партия обсудит на следующей неделе.

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