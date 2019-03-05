05.03.2019, 17:30
Партия "Эстония 200" продолжит существование, ближайшая цель - выборы в Европарламент
Не сумевшая попасть в Рийгикогу партия "Эстония 200" продолжит свое существование. Такое решение во вторник, 5 марта, приняло правление политической организации, пишет rus.err.ee.
По словам председателя партии Кристины Каллас, решение о продолжении деятельности было единогласным, пишет портал новостей вещания ERR.ee.
Каллас добавила, что цель "Эстонии 200" — очередные местные выборы, но, скорее всего, партия примет участие и выборах в Европарламент.
Конкретные планы, связанные с выборами в Европейский парламент, партия обсудит на следующей неделе.