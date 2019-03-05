Партия "Эстония 200" продолжит существование, ближайшая цель - выборы в Европарламент

По словам председателя партии Кристины Каллас, решение о продолжении деятельности было единогласным, пишет портал новостей вещания ERR.ee.

Каллас добавила, что цель "Эстонии 200" — очередные местные выборы, но, скорее всего, партия примет участие и выборах в Европарламент.

Конкретные планы, связанные с выборами в Европейский парламент, партия обсудит на следующей неделе.