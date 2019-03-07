Партия ”Богатство жизни” требует пересчета э-голосов. Как к этому относится спецкомиссия?

Электронные голоса были подсчитаны вечером 3 марта, результаты был внесен в инфосистему выборов, но подписан не был. Официальный результат утвердили после пересчета, его подписал глава избирательной службы Прийт Винкель в 14 часов 4 марта. Поскольку вечером 3 марта результат подписан не был, нельзя быть уверенным, что он не отличается от того, что был подписан днем позже.

Партия желает пересчета результатов э-голосования, в результате которого можно было бы убедиться в точном подсчете количества голосов. Для этого необходимо сначала заново пересчитать все голоса, потом — сравнить с тем, что было подписано 4 марта и опубликовано в информационной системе выборов.

Государственная избирательная комиссия обсудит эту жалобу. Однако сразу же желает уточнить: все проходило по закону и в соответствии с предусмотренными процедурами. Идентичность показателей от воскресенья и понедельника обещают проверить.