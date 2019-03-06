06.03.2019, 15:35

Мартин Хельме о властном союзе Центристской партии, ”Отечества” и СДПЭ: реформисты очень по-глупому ”спалили” свои карты

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rus.delfi.ee
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Delfi ja TV3 valimisdebatt
Delfi ja TV3 valimisdebattFoto: Madis Veltman

Одна из ведущих фигур в партии EKRE, политик Мартин Хельме сказал в интервью DELFI, что цель его соратников — попасть в правительство.

Возможный правящий союз центристов, ”отечественников” и соцдемов, о котором в эфире ERR высказался глава Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер, по оценке Мартина Хельме, с одной стороны возможен, однако возникает несколько вопросов.

”Конечно, наша цель — попасть в правительство. Сдается, что Кая и Партия реформ очень по-глупому раскрыли свои карты, исключив нас, соцдемов и ”Отечество”. Остался только один партнер, который может запросить любую цену”, — такую оценку дал Хельме озвученному сегодня желанию реформистов создать правительство вместе с Центристской партией.

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”После заявления Сеэдера, у Ратаса добавилась альтернатива, в которой он сохраняет роль премьер-министра. Я никак не пойму, как реформисты могут быть настолько глупыми. Заинтересованы ли мы? Разумеется, мы готовы приступить к переговорам. Какой окажется конечная договоренность, это другой вопрос”, — отметил Хельме, добавив, что хотя у них есть точки соприкосновения с Isamaa, в случае центристской партии спорных моментов больше.

”Например, отказ от Rail Baltic, вопросы языка и гражданства, темы налогов, прежде всего акцизы, мы также хотим понизить и налог с оборота”, — перечислил Хельме некоторые разногласия с центристами.

На вопрос, не жалеет ли Хельме, что EKRE не досталось в парламенте 21 место, чтобы можно было самостоятельно инициировать, к примеру, поправки к конституции, тот ответил: ”21 — магическое число в Рийгикогу, тогда это пятая часть состава парламента, это дает некоторые процедурные преимущества. Но в общих чертах нашим желанием было получить около 20 мест, чего мы и добились, для нас это очень хороший результат, мы ни о чем не жалеем”.

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