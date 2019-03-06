Мартин Хельме о властном союзе Центристской партии, ”Отечества” и СДПЭ: реформисты очень по-глупому ”спалили” свои карты

Возможный правящий союз центристов, ”отечественников” и соцдемов, о котором в эфире ERR высказался глава Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер, по оценке Мартина Хельме, с одной стороны возможен, однако возникает несколько вопросов.

”Конечно, наша цель — попасть в правительство. Сдается, что Кая и Партия реформ очень по-глупому раскрыли свои карты, исключив нас, соцдемов и ”Отечество”. Остался только один партнер, который может запросить любую цену”, — такую оценку дал Хельме озвученному сегодня желанию реформистов создать правительство вместе с Центристской партией.

”После заявления Сеэдера, у Ратаса добавилась альтернатива, в которой он сохраняет роль премьер-министра. Я никак не пойму, как реформисты могут быть настолько глупыми. Заинтересованы ли мы? Разумеется, мы готовы приступить к переговорам. Какой окажется конечная договоренность, это другой вопрос”, — отметил Хельме, добавив, что хотя у них есть точки соприкосновения с Isamaa, в случае центристской партии спорных моментов больше.

”Например, отказ от Rail Baltic, вопросы языка и гражданства, темы налогов, прежде всего акцизы, мы также хотим понизить и налог с оборота”, — перечислил Хельме некоторые разногласия с центристами.