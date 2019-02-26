Кто же будет формировать новое правительство? Дуэль Ратаса и Каллас не на жизнь, а на смерть(14)
Юри Ратас по-прежнему остается самым желаемым кандидатом в премьер-министры, но уже проигрывает Кае Каллас в одном избирательном округе.
Юри Ратас по-прежнему остается самым желаемым кандидатом в премьер-министры, но уже проигрывает Кае Каллас в одном избирательном округе.
Eesti Päevaleht заказала исследование поддержки кандидатов в премьер-министры, результаты которого показали, что председатель Центристской партии Юри Ратас сохраняет лидерство в гонке за почетную должность. Его считают самым подходящим кандидатом на должность 35% опрошенных граждан с правом голоса.
Ратас почти в два раза обогнал по популярности своего главного конкурента, главу Партии реформ Каю Каллас, еще в январе. В феврале ситуация почти не изменилась: Каллас на посту премьера поддерживают лишь 17% опрошенных в исследовании Turu-uuringute AS.
При приближении дня выборов возникает вопрос: сможет ли личный рейтинг лидера партии дать тот необходимый толчок, чтобы обогнать все остальные партии и получить 4 марта право сформировать новое правительство.
Интересно то, что Ратас как кандидат на должность премьера лидирует во многих избирательных округах — но не в том, в котором баллотируется сам. Как раз в Харьюмаа и Рапламаа его на 2% опережает Кая Каллас.
Если сравнить цифры, то очевидно, что в преддверии выборов борьба между центристами и реформистами особо накалилась, и партии, можно сказать, идут ноздря в ноздрю.
Проведенное по заказу ERR исследование Turu-uuringute AS о рейтингах партий показало сокращение разрыва между поддержкой двух партий. Исследовательская компания Faktum & Ariko провела свое исследование, результаты которого обещают победу Партии реформ с мизерным отрывом. Исследование Kantar-Emor, которое на прошлой неделе опубликовал Postimees, поставило реформистов перед центристами — опять же, с мизерным отрывом.
Что касается других партий, то третий выбр избирателей по всей Эстонии на должность премьер-министра — председатель EKRE Март Хельме, но ни в одном округе его поддержка не вынесла ег она первое место. Хельме должен радоваться, что Ратас и Каллас не баллотируются в его избирательном округе — Пярнумаа. И Каллас, и Ратас снискали там почти 30% поддержки, когда у избирающегося там лидера EKRE она составила всего 6%.
Ниже смотрите предвыборные графики популярности:
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