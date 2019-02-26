Кто же будет формировать новое правительство? Дуэль Ратаса и Каллас не на жизнь, а на смерть

Eesti Päevaleht заказала исследование поддержки кандидатов в премьер-министры, результаты которого показали, что председатель Центристской партии Юри Ратас сохраняет лидерство в гонке за почетную должность. Его считают самым подходящим кандидатом на должность 35% опрошенных граждан с правом голоса.

Ратас почти в два раза обогнал по популярности своего главного конкурента, главу Партии реформ Каю Каллас, еще в январе. В феврале ситуация почти не изменилась: Каллас на посту премьера поддерживают лишь 17% опрошенных в исследовании Turu-uuringute AS.

При приближении дня выборов возникает вопрос: сможет ли личный рейтинг лидера партии дать тот необходимый толчок, чтобы обогнать все остальные партии и получить 4 марта право сформировать новое правительство.

Интересно то, что Ратас как кандидат на должность премьера лидирует во многих избирательных округах — но не в том, в котором баллотируется сам. Как раз в Харьюмаа и Рапламаа его на 2% опережает Кая Каллас.

Если сравнить цифры, то очевидно, что в преддверии выборов борьба между центристами и реформистами особо накалилась, и партии, можно сказать, идут ноздря в ноздрю.