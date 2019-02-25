КАРТА: Смотрите, какая партия самая популярная в вашем избирательном округе

Если в декабре прошлого года Центристская партия опережала своих политических конкурентов в 9 из 12 избирательных округов, то в январе она сохраняла лидерство лишь в половине округов, а в феврале — только в Ида-Вирумаа и трех столичных округах, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
В Йыгевамаа и Тартумаа первое место делят Партия реформ и Консервативная народная партия (EKRE), которых поддерживают по 25% избирателей.
Похожая ситуация складывается еще в трех округах: в Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа EKRE лидирует с 19%, но реформистов поддерживают 18%, а соцдемов — 17%. В Ярва- и Вильяндимаа рейтинг Партии реформ составляет 25%, а EKRE — 24%. В Выру-, Валга- и Пылвамаа поддержка EKRE равна 26%, реформистов — 25%, а Центристской партии — 23%.
Центристская партия выиграет выборы в Ида-Вирумаа, где за нее готовы проголосовать 50% избирателей, но приличный результат на северо-востоке покажет, по данным опроса, и Социал-демократическая партия (17%).
Успех партии премьер-министра также выглядит предрешенным в трех столичных округах: в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне центристов готовы поддержать 39%, в Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита — 38%, а в Мустамяэ и Нымме — 31% избирателей.