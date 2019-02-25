КАРТА: Смотрите, какая партия самая популярная в вашем избирательном округе

Центристская партия выиграет выборы в Ида-Вирумаа, где за нее готовы проголосовать 50% избирателей, но приличный результат на северо-востоке покажет, по данным опроса, и Социал-демократическая партия (17%).

Успех партии премьер-министра также выглядит предрешенным в трех столичных округах: в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне центристов готовы поддержать 39%, в Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита — 38%, а в Мустамяэ и Нымме — 31% избирателей.