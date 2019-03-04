ГРАФИК: Под предводительством Каи Каллас Партия реформ одержала самую большую победу в истории Эстонии. А что другие партии?

На выборах 2019 года Партия реформ получила 28,8% всех голосов избирателей, что является лучшим результатом в истории независимой Эстонии. Число мест в Рийгикогу — 34 — также является рекордным. Предыдущий рекорд, кстати, также принадлежал Партии реформ в 2011 году: 28,6% голосов и 33 места в парламенте.

Однако есть одно исключение, которое особо учитывать не стоит. В 1995 году избирательный союз Koonderakond ja Maarahva Ühendus (KMÜ) получил 32% голосов. Но KMÜ был избирательным союзом нескольких отдельных партий, и ни одна входившая в KMÜ партия не могла бы получить такой процент голосов сама по себе.

Для Центристской партии Юри Ратаса ситуация намного хуже. Их 23% — наихудший результат с 1999 года. Тем не менее, не такой уж это плохой результат: и в 1999, и в 2011 году центристы получили 23,3% голосов, то есть лишь чуть больше, чем в этом году.

По числу мест Центристская партия проиграла лишь на одного депутата: в этом году центристы получили 26 мест в парламенте, как и в 2011 году, а в 2015 их было 27.

Для EKRE 17,8% стали лучшим результатом в истории партии, если учитывать и предшественника консервативной партии — Rahvaliit.