ГРАФИК: Есть еще порох в пороховницах! Наиболее преуспевшие на выборах в Рийгикогу пожилые политики(44)
Порядочный урожай голосов собрали известные политики старшей возрастной группы.
Порядочный урожай голосов собрали известные политики старшей возрастной группы.
Если рассматривать политиков, родившихся 31.12.1954 и раньше, которым на выборах сопутствовала удача, то выясняется, что погоду делали кандидаты трех партий: EKRE (первое и третье место в таблице заняли Март Хельме и Пеэтер Эрнитс), Партии реформ (второй в таблице Сийм Каллас, хорошо дела пошли также у Антса Лаанеотса и Урве Тийдус) и Центристской партии, из сениоров которой хороший результат показали Тармо Тамм, Ааду Муст, Марика Туус-Лауль и Энн Ээсмаа.
В таблице личный мандат получили два первых, Март Хельме и Сийм Каллас. Самый старший в таблице — 72-летний Энн Ээсмаа. За ним следуют 71-летний Антс Лаанеотс, 70-летний Сийм Каллас и 69-летний Март Хельме. Самый младший в таблице — 65-летний Тармо Тамм.
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