ГРАФИК: Есть еще порох в пороховницах! Наиболее преуспевшие на выборах в Рийгикогу пожилые политики

В таблице личный мандат получили два первых, Март Хельме и Сийм Каллас. Самый старший в таблице — 72-летний Энн Ээсмаа. За ним следуют 71-летний Антс Лаанеотс, 70-летний Сийм Каллас и 69-летний Март Хельме. Самый младший в таблице — 65-летний Тармо Тамм.