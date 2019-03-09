Главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо: то, что мы хотим забрать деньги у пенсионеров и детей — неправда

Кельдо написал:

Дорогой однопартиец!

На этой неделе у нас было насыщенное и интересное время коалиционных переговоров, сейчас я кратко подведу итоги.

В понедельник руководство партии решило начать встречи, чтобы определить точки соприкосновения с возможными коалиционными партнерами. Вместе с Кайей в делегацию были выбраны Юрген Лиги, Таави Рыйвас, Арто Аас и я. Мы встретились с соцдемами, Isamaa и с Центристской партией. В среду руководство сделало предложение начать коалиционные переговоры с Центристской партией.

Сегодня получили на это предложение отрицательный ответ.