Главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо: то, что мы хотим забрать деньги у пенсионеров и детей — неправда

Смотря на публичные комментарии членов Центристской партии, мне кажется, что Юри Ратас адекватно не отразил однопартийцам взаимные беседы делегации и руководителей партии. Нашим искренним желанием было создать с центристами правительство равных партнеров, которое представляло бы как можно больше и как можно более разных людей Эстонии. Ясно, что при заключении коалиционного договора обе стороны должны идти на уступки, но ясно и то, что обе стороны должны придерживаться своих основных предвыборных обещаний.
Комментарии о том, что мы хотим забрать деньги у детей и пенсионеров не являются правдой, кажется, что это продолжающаяся избирательная кампания. Но, Центристская партия свое решение озвучила, и мы его приняли.
Исходя абсолютно из этих же принципов сегодня руководство Партии реформ решило предложить начать коалиционные переговоры соцдемам и Isamaa. Программы как Isamaa, так и соцдемов серьезны. Там есть предложения, которые вывели бы жизнь в Эстонии на новый уровень. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы образовать правительство, которое обеспечит Эстонии лучшее будущее.