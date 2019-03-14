ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Родится ли коалиция? Центристы, EKRE и Isamaa продолжают переговоры

На днях стороны договорились о том, что возможная коалиция выступает за членство Эстонии в ЕС и НАТО. Также был достигнут консенсус по вопросам региональной политики, однако обсуждение самых острых вопросов еще впереди.

Ряд центристов недовольны происходящим а, например, Раймонд Кальюлайд и вовсе заявил о выходе из правления партии. Волна недоумения всколыхнула и общественность. Следите за ходом событий вместе с нами!

Какой коалиции ждать Эстонии

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/martin-helme-delfi-nash-imidzh-v-plane-otnosheniya-k-russkim-v-estonii-huzhe-chem-vse-est-na-samom-dele?id=85599467

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/majlis-reps-rasskazala-budut-li-centristy-otstaivat-vopros-russkogo-obrazovaniya-pri-formirovanii-koalicii?id=85599349

Сегодня во второй половине дня переговоры между центристами, EKRE и Isamaa продолжатся. Делегации обсудят политику в сферах здравоохранения и социальной защиты.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/video-peregovory-ekre-ike-idut-kak-po-maslu-helme-v-estonii-tysyachi-lyudej-molyatsya-o-sozdanii-etoj-koalicii?id=85598481

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/opros-30-izbiratelej-hoteli-by-videt-koaliciyu-reformistov-socdemov-i-isamaa?id=85598583

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kirill-klaus-mne-ochen-zhal-russkoyazychnyh-izbiratelej-centristskoj-partii?id=85596661

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rakovaya-opuhol-privilegirovannaya-nacionalnost-parazitiruyuschie-tibly-absurd-politiki-ekre-o-mestnom-russkoyazychnom-naselenii-i-russkom-yazyke?id=85591425

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/rejtelmann-govorya-chto-ekre-v-pravitelstve-stanet-myagche-seeder-vydaet-zhelaemoe-za-dejstvitelnoe?id=85594879

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242717

Переговоры продолжаются в Доме Стенбока. На повестке — регионально-политические взгляды партий.

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/mnenie-russkie-lyudi-ochen-ne-lyubyat-kogda-im-vrut-kogda-ih-ispolzuyut-kogda-ih-kidayut?id=85593009

Встреча центристов, EKRE и Isamaa с представителями дипломатического корпуса. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242707

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/video-kaya-kallas-partiya-reform-po-prezhnemu-otkryta-dlya-peregovorov?id=85593217

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/v-evroparlamente-prizvali-ratasa-ne-sozdavat-koaliciyu-s-ekre?id=85593525

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/bukmekery-koaliciya-ekre-isamaa-i-centristov-budet-sozdana?id=85593033

https://journalist.delfi.ee/news/news/chitatel-delfi-uverennost-chto-centristskaya-partiya-hot-nemnogo-dumaet-o-russkih-uletuchilas?id=85588931

А народ тем временем сохраняет чувство юмора. https://www.facebook.com/viktor.panasenko/posts/2099381313485107#w=500

Пресс-служба Центристкой партии сообщает, что сегодня в 14 часов в Рийгикогу состоится встречам между представителями Центристской партии, Консервативной народной партии и партии "Отечеств"о с представителями дипломатического корпуса, чтобы ознакомить их с принятыми накануне пунктов по вопросам внешней политики и безопасности. Член правления Центристской партии, вице-спикер Энн Ээсмаа отметил, что в случае, если будет сформирована коалиция между центристами, консерваторами и отечественниками, то Эстония продолжит прежний внешнеполитический курс, а также плотное сотрудничество как с ЕС, НАТО, так и ООН. «Накануне в ходе первых консультаций между представителями трех партий обсуждался вопрос безопасности и внешней политики, чтобы в первую очередь подтвердить значимость продолжения прежнего курса, в том числе для наших зарубежных партнеров», - объяснил Ээсмаа, отметивший, что вчерашняя встреча прошла конструктивно и существенных разногласий у партий не было. По словам Ээсмаа, к сожалению, в Эстонии сегодня присутствуют политические силы, которые предпочитают выставлять возможную будущую коалицию в негативном свете, что наносит ущерб Эстонии и формирует негативное представление о нашей внешней политике. «Сегодня мы встретимся с дипломатами, чтобы лично познакомить их с принятыми накануне пунктов, а также ответить на вопросы, которые возникли у представителей дипломатического корпуса», - сказал Энн Ээсмаа.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/arnold-ryujtel-ekre-i-isamaa-v-pravitelstve-pomogut-zaschitit-nacionalnye-interesy-estonii?id=85591117

Вчера стороны прежде всего договорились о том, что возможная коалиция выступает за членство Эстонии в ЕС и НАТО.

Сегодня центристы, Isamaa и EKRE продолжают переговоры. Первая встреча началась в 10 часов в доме Стенбока.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/vladimir-svet-ne-mogu-odobrit-sotrudnichestvo-s-temi-dlya-kogo-ya-i-mnogie-moi-sootechestvenniki-rakovaya-opuhol?id=85590097

https://journalist.delfi.ee/news/news/ya-estonskij-evrej-moj-rodnoj-yazyk-russkij-i-segodnya-ya-chuvstvuyu-sebya-obmanutym-pismo-studenta-yuri-ratasu?id=85588969

Новые день - новые новости. https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/pisma-premeru-desyatki-molodyh-lyudej-napravili-yuri-ratasu-poslaniya-v-kotoryh-vyrazhayut-ozabochennost-po-povodu-vozmozhnoj-koalicii?id=85589075

Видимо, на сегодня все. Спасибо, что следите за событиями в стране вместе с нами! Мы продолжим освещать происходящее завтра, в среду!

Итоги дня: главы партий еще раз поговорили, но о коалиции говорить пока рано.

Ратас: цель переговоров — поддержать цельное общество, где каждый чувствует себя безопасно.

В этот момент кончился очередной этип переговоров трех партий. Речь шла о политике безопасности.

Более трех с половиной часов...

Наш журналист: все очень громко, но Рейнсалу переорал всех: "Март, Март, Март, слышишь?!"

К настоящему моменту точного ответа нет. Ждем.

Сеэдер, поспешивший покинуть переговоры, сказал, что особых разногласий у трех партий сегодня за столом не было.

Ратас и Рейнсалу горячо спорят.

Наш корреспондент на месте: споры за дверями - жаркие. Сеэдер уже вышел.

Три часа переговоров.

Прошло почти два с половиной часа... Неужели?

Тем временем Ратас на момент вышел в коридор. Его окружили журналисты. Но ответов на вопросы не получили. Видео - тут.

Затишье перед бурей?

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kommentarij-peregovory-budut-ne-prostymi-vyskazyvaniya-nekotoryh-chlenov-ekre-krajne-nepozvolitelny?id=85585679

Более часа говорят уже...

"Отечество" на встрече представляли Хелир-Валдор Сеэдер, Урмас Рейнсалу, Свен Сестер и Март Луйк; EKRE - Март Хельме, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас и Рене Кокк; центристов - Юри Ратас, Михаил Кылварт, Майлис Репс и Энн Ээсмаа.

<script type="text/javascript" rel="gallery" src="//g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242683"></script>

Поехали!

Сегодня десятки активных молодых людей и девушек послали Ратасу письма. Молодежь озабочена возможным вариантом коалиции и негодует.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/ratas-o-hode-peregovorov-s-otechestvom-i-ekre-my-obsudili-chlenstvo-v-es-i-nato-vperedi-voprosy-bezopasnosti-i-vneshnej-politiki?id=85584475

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/kylvart-ya-primu-uchastie-v-peregovorah-s-ekre-dazhe-esli-kto-to-budet-vynuzhden-terpet-moe-prisutstvie?id=85583793

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/centrist-maksim-volkov-mne-ochen-stydno-ya-prinoshu-glubokie-izvineniya-svoim-izbiratelyam?id=85583525

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/ryjvas-ratasu-ty-hochesh-vojti-v-istoriyu-kak-premer-ministr-kotoryj-polozhit-konec-liberalnoj-demokratii-v-estonii?id=85579089

Днем председатель Центристской партии Юри Ратас, председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер и председатель EKRE Март Хельме собрались на Тоомпеа для переговоров.

Да, народное голосование сейчас бы не помешало. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-na-toompea-uchastniki-piketa-trebovali-vosstanovleniya-praktiki-narodnogo-golosovaniya?id=85579715

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/siret-kotka-repinski-zamenit-rajmonda-kalyulajda-v-pravlenii-centristskoj-partii?id=85580313

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/mart-helme-o-russkoyazychnom-obrazovanii-nachnem-s-detskih-sadov-i-za-neskolko-let-perevedem-shkoly-na-estonskij-yazyk?id=85579093

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/korb-esli-s-ekre-i-isamaa-u-nas-obschih-tochek-po-vazhnym-voprosam-ne-najdetsya-to-i-v-pravitelstvo-my-ne-pojdem?id=85578473

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/yana-toom-poka-podpis-pod-koalicionnym-dogovorom-ne-postavlena-ya-ne-schitayu-vse-vozmozhnosti-ischerpannymi?id=85578227

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/ot-etoj-uzhasnoj-koalicii-sleduet-otkazatsya-esche-do-ee-zaklyucheniya-rajmond-kalyulajd-vyhodit-iz-pravleniya-centristskoj-partii?id=85577289

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/belobrovcev-esli-ekre-hochet-v-pravitelstvo-to-dolzhna-smenit-ritoriku-v-tom-chisle-po-voprosam-nacmenshinstv?id=85576889

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/kolonka-redakcii-v-otvet-na-centristskij-hod-loshadyu-sygrat-v-chapaeva?id=85575121

По словам Каи Каллас, если коалиция под предводительством Центристской партии не удастся, Партия реформ по-прежнему готова проводить переговоры с партией Isamaa. По ее оценке, сегодняшнее соглашение показывает, что Центристская партия не была искренней в объяснениях, с которыми оклонили предложение Партии реформ начать коалиционные переговоры. До Каи Каллас тоже доходили сообщения о том, что коалицию Центристская партия-Isamaa-EKRE начали формировать уже 4 марта, но она не приняла их в расчет, поскольку как Хелир-Валдор Сеэдер, так и Юри Ратас заверили ее, что такие переговоры не ведутся.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/kylvart-ekre-dolzhna-osoznat-chto-neestonec-bezdetnaya-27-letnyaya-zhenschina-chelovek-s-drugim-mneniem-neotemlemaya-chast-nashego-obschestva?id=85574557

https://www.facebook.com/politicsandbullshitt/posts/2613571198659124#w=500

В партии Isamaa, как утверждается, говорят, что причина принятия такого решения состояла в доверии: Центристская партия якобы кажется более надежной, чем Партия реформ.

Март Хельме заверил, что решение правления EKRE было единогласным. Завтра сядут и рассмотрят главные красные черты. На сегодняшнем собрании правления они определили свои позиции. О возможной коалиции в таком виде начали говорить уже 4 марта. Хельме также подтвердил, что вчера в телефонном разговоре с Юри Ратасом они договорились, что до окончания переговоров министерские портфели распределять не будут.

Тем временем социал-демократы приняли приглашение Партии реформ на коалиционные переговоры. Как сообщается в пресс-релизе партии, правление Социал-демократической партии в понедельник вечером одобрило приглашение Партии реформ к созданию правящей коалиции и наделило председателя партии полномочиями начать переговоры в том случае, если Кая Каллас сможет собрать за столом переговоров количество участников, необходимое для формирования правительства большинства. "Социал-демократы готовы работать во имя такой правящей коалиции, которая продолжит построение свободной европейской Эстонии, где отстаиваются равные возможности всех жителей страны", – сказал председатель партии Евгений Осиновский, по словам которого, для социал-демократов и на этих переговорах во главе угла будет благополучие детей, семей и пожилых людей, а также тема окружающей среды.

Правление EKRE также решило начать коалиционные переговоры с Центристской партией и Isamaa.

Как сообщает Postimees, президент Керсти Кальюлайд предложит сформировать правительство Партии реформ.

Партия Isamaa решила создать коалицию с Центристской партией и EKRE. По словам председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера, предложение центристов было более открытым и красных черт было проведено меньше.

Собрание правления партии Isamaa проходит в кафе Radio. За дверью собралось множество журналистов. Видно, что Март Луйк и Карл Сандер Казе составляют какой-то документ.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/foto-socdemy-na-sobranii-pravleniya-obsuzhdayut-predlozhenie-partii-reform-sformirovat-koaliciyu?id=85574205

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/foto-pravlenie-ekre-sobralos-chtoby-obsudit-predlozhenie-centristov?id=85573929

Правление EKRE собирается на заседание. Март Хельме: "Я сегодня целый день отвечал на телефонные звонки, но мне вам больше нечего сказать, кроме того, что мы начинаем обсуждать это".

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/osinovskij-o-sblizhenii-centristov-s-isamaa-i-ekre-russkoyazychnomu-izbiratelyu-ot-takoj-koalicii-ne-stoit-zhdat-nichego-horoshego?id=85573139

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/reformisty-zhdut-resheniya-socdemov-i-isamaa-sotrudnichestvo-s-ekre-isklyucheno?id=85573185

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-sudbonosnoe-reshenie-pravlenie-isamaa-obsuzhdaet-s-kem-idti-v-koaliciyu?id=85572725

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-delfi-russkie-shkoly-grazhdanstvo-zakon-o-sozhitelstve-martin-helme-o-samyh-sereznyh-rashozhdeniyah-s-centristami?id=85572197

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/toom-ya-ne-vizhu-v-ekre-dostojnogo-partnera?id=85571209

Будущее коалиции на данный момент во многом зависит от решения Isamaa, так как соцдемы явно предпочтут коалицию с реформистами, нежели с консерваторами. О своем решении правление Isamaa сообщит по окончании собрания - ориентировочно в 18:30.

Яна Тоом иронизирует в Facebook: "Только что решили с Оудекки Лооне, что всерьез будем относится к EKRE, если Рубен Каалеп, если до этого дойдет, попадет в Zavood по поручительству Оудекки и при том условии, что перед этим три раза громким голосом споет Bella ciao". https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2340542315997645&set=a.155408257844406&type=3

Всего на заседании правления Центристской партии 13 человек проголосовали за коалиционные переговоры с Isamaa и EKRE, а четверо - против. Против проголосовали Яна Тоом, Михаил Кылварт, Вадим Белобровцев и Раймонд Кальюлайд. Таким образом, все три русскоязычных политика в правлении партии не поддержали коалицию с консерваторами.

Член Isamaa Прийт Сибуль сказал Delfi, что еще рано утверждать, какой из двух вариантов выберет партии. По его словам, и у реформистов, и у центристов есть свои плюсы и минусы.

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/mnenie-ochevidnoe-neveroyatnoe-ili-kak-budut-druzhit-centristy-s-ekre?id=85570821

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/ratas-my-predlagaem-sozdat-koaliciyu-ekre-i-isamaa-konsultacii-ni-dlya-odnoj-iz-storon-ne-budut-legkimi?id=85570921

Центристская партия решила на собрании в понедельник, что позовет на коалиционные переговоры EKRE и Isamaa.

Правление Isamaa соберется в 15:30, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги. Собрание соцдемов назначено на 17:00.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/glavnyj-sekretar-partii-reform-erkki-keldo-to-chto-my-hotim-zabrat-dengi-u-pensionerov-i-detej-nepravda?id=85557223

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/evgenij-krishtafovich-fakelnoe-shestvie-9-maya-chto-esche-prineset-soyuz-centristov-i-ekre?id=85560407

"Я же ”прокремлевская раковая опухоль”, конечно, мне это не нравится! Мой выбор — это точно Партия реформ", - ранее заявила Яна Тоом о возможности оказаться в коалиции с EKRE.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/yana-toom-ne-schitaet-sozdanie-trojstvennoj-koalicii-veroyatnym-isamaa-poteryala-by-izbiratelej-ostaviv-ekre-v-oppozicii?id=85563681

Однако не все рады перспективе видеть EKRE в правительстве.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/mart-helme-cel-ekre-v-odin-prekrasnyj-den-sozdat-odnopartijnoe-pravitelstvo?id=85559773

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/koaliciya-centristov-i-ekre-vse-blizhe-glava-otechestva-seeder-schitaet-chto-vozmozhny-vse-varianty?id=85564411

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kylvart-storonniki-ekre-imeyut-dlya-gosudarstva-tot-zhe-ves-chto-i-storonniki-centristskoj-partii?id=85551597

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/yaak-madison-yuri-ratasu-bylo-by-razumno-nachat-peregovory-s-ekre-i-isamaa?id=85559597

Вариант №2 - Коалиция с EKRE. Реформисты ранее заявляли, что сотрудничество с консерваторами заключено. А вот центристы подобных заявлений не делали. Ранее Delfi поступала информация, что центристы хотят пойти в правительство с EKRE и Isamaa, и судя по заявлениям сторон, такой вариант может быть реален.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/ekspress-analiz-net-ratasa-eto-namek-kae-kallas-na-povtornoe-priglashenie?id=85555183

Какие же еще есть варианты развития событий, если реформистов ждет отказ? Вариант №1 - пойти на уступки центристам и позвать их на переговоры - реально ли это?

Что ответят реформистам соцдемы и Isamaa - пока не ясно. Пока что заявления представителей партий - не очень положительные.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/mikser-u-reformistov-golovokruzhenie-ot-uspehov-a-empatii-nedostatochno?id=85554517

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/lider-isamaa-svoimi-zayavleniyami-partiya-reform-vyzvala-nedoverie-k-sebe?id=85554403

Сегодня, в понедельник правление Социал-демократической партии и Isamaa обсудят предложение реформистов начать коалиционные переговоры.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/partiya-reform-predlagaet-nachat-koalicionnye-peregovory-socdemam-i-isamaa-centristy-poka-ostayutsya-za-bortom?id=85555035

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/mart-helme-mne-ne-zhal-chto-reformisty-poluchili-po-nosu-oni-eto-zasluzhili?id=85552257

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/yana-toom-ob-otkaze-reformistam-reshenie-mne-ne-nravitsya-no-ono-opravdano?id=85552259

В кулуарах Рийгикогу поговаривают, что центристы просто пытаются оказать давление на реформистов.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/kaya-kallas-otkaz-centristskoj-partii-strannyj-oni-ne-priznayut-rezultaty-vyborov?id=85551649

По словам Юргена Лиги реформисты предполагали, что Центристская партия может ответить отказом, поэтому у их имеется и план В.

Начинается собрание правления Партии реформ.

Реакция Каллас на решение центристов. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242519

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/vot-eto-povorot-centristy-otkazalis-formirovat-koaliciyu-s-partiej-reform?id=85545377

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kylvart-storonniki-ekre-imeyut-dlya-gosudarstva-tot-zhe-ves-chto-i-storonniki-centristskoj-partii?id=85551597

Ратас отметил, что и в оппозиции можно стоять за избирателей и идеалы партии.

На вопрос о том, допустима ли для центристов коалиция с EKRE, Ратас ответил, что допустима коалиция с партиями, которые входят в Рийгикогу.

Ратас отметил, что такое решение было принято именно из-за того, что Центристская партия должна отстаивать интересы своих избирателей. «Финансовая красная черта слишком сильна», - отметил он.

«Сегодня мы представили свое решение», - сказал Ратас. О том, что будет дальше, он посоветовал спросить у Партии реформ, так как право формировать коалицию принадлежит им.

Майлис Репс добавила, что 250 мл евро, которые нужны для внедрения единого не облагаемого налогом минимума, «говорят сами за себя».

Кадри Симсон отметила, что если не облагаемый налогом минимум поднять до 500 евро, то ни для чего другого денег уже не останется.

Также, по словам Ратаса, свою роль сыграл и ультимативный стиль реформистов.

В качестве основной причины называются налоговые изменения, которых хотела Партия реформ.

Ратас сказал, что это было для него самым сложным решением. Решение: центристы на этих условиях не принимает предложение реформистов.

Журналистов запустили в зал.

Прямая трансляция началась! Цетристы пока из зала заседаний не вышли. Смотрите в шапке к данной новости.

Из комнаты для заседаний доносятся аплодисметны. Скорее всего, решение принято и скоро мы узнаем, какое. Delfi будет вести прямую трансляцию пресс-конференции, на которой центристы объявят свое решение.

На какое-то время из комнаты заседания вышел и Ратас. На вопрос журналистов о том, почему собрание продолжается так долго, он сказал, что тема серьезная.

Кого народ хочет видеть в коалиции? Смотрите видео! https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/ulichnyj-opros-vse-vrut-odinakovo-lasnamyaescy-o-vyborah-koalicii-i-razumeetsya-o-zhenschinah?id=85550193

Трудовые будни жунралистов.

https://www.facebook.com/janek.maggi/posts/10215742125084435#w=500

Сообщается, что на на месте в Рийгикогу находится и Кая Каллас.

По данным Delfi, центристы все же склоняются к тому, чтобы сесть за стол переговоров с реформистами. Так ли это, узнаем, скорее всего, уже скоро.

Почти два часа. Видимо, решение дается действительно нелегко.

Прошел час. Заседание продолжается. Неудивительно - тема серьезная. Каков будет итог, как вы думаете, уважаемые читатели?

Кая Каллас сказала в интеврью EPL, что все имеющиеся разногласия можно решить в ходе переговоров. Согласны ли с этим центристы? Или пропасть слишком большая? Узнаем совсем скоро.

https://www.facebook.com/janek.maggi/posts/10215741699233789#w=500

По имеющейся информации, собрание продлится как минимум час.

Жизненно важные вопросы жизненно важными вопросами, а праздник праздником.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242483

Все участники прибыли и собрание началось. Ждем новостей.

В честь женского дня Юри Ратас принес дамам цветы. Тюльпаны от премьера получили и женщины-журналисты, прибывшие освещать собрание.

Центристская партия собралась в помещениях фракции в Рийгикогу. Заседание правления начинается.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/kaya-kallas-u-centristskoj-partii-dva-varianta-dlya-formirovaniya-koalicii-libo-s-nami-libo-s-ekre?id=85546751

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/yana-toom-u-menya-ne-voznikaet-allergii-pri-mysli-chto-partnerom-po-koalicii-budet-partiya-reform?id=85545653

Напоминаем, что Центристская партия соберется уже завтра, в пятницу, чтобы обсудить формирование коалиции с партией реформ. Смогут ли договориться две партии?

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/pri-savisaare-takogo-ne-bylo-koaliciya-s-partiej-reform-mozhet-dobit-centristskuyu-partiyu?id=85541747

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/odnazhdy-my-pridem-ubirat-za-nimi-i-eto-budet-nepriyatno-helme-o-buduschej-koalicii-ochkovtiratelstve-liberalov-i-delfijskoj-lzhi?id=85541211

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/grafik-vo-skolko-obojdetsya-vypolnenie-predvybornyh-obeschanij-centristov-i-reformistov?id=85540625

https://rus.delfi.ee/daily/business/malyj-predprinimatel-ratasu-vy-dejstvitelno-schitaete-teh-kto-poluchaet-bolshe-1200-evro-bogatymi?id=85539419

Сейчас проходит пресс-конференция правительства. На месте и министр финансов Тоомас Тынисте (Isamaa), который на выборах не набрал достаточного количества голосов. Тынисте выразил надежду, что новая коалиция спустится на землю и перейдет от фантастических предвыборных обещаний к делу.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/odin-udar-za-drugim-social-demokraty-poteryali-prakticheski-vse?id=85537113

Правление Центристской партии соберется завтра утром. Многие члены партии сомневаются в целесообразности создания коалиции с реформистами: что будет с налоговой системой, не лишатся ли они голосов русскоязычных избирателей? Вопросов много.

https://rus.delfi.ee/daily/virumaa/kristina-kallas-pokidaet-dolzhnost-direktora-narvskogo-kolledzha?id=85537843

А Кристина Каллас тем временем сообщила, что отказывается от управления Нарвским колледжем, чтобы сосредоточиться на развитии «Ээсти 200».

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что сегодня или завтра свяжется с Центристской партией и EKRE, чтобы предложить им начать переговоры.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/partiya-bogatstvo-zhizni-trebuet-perescheta-e-golosov-kak-k-etomu-otnositsya-speckomissiya?id=85536357

На сегодня, по всей видимости, все. Мы продолжим освещать тему завтра! Спасибо за доверие, благодарим, что следите за происходящим в мире вместе с нами!

Юри Ратас пояснил, что у Центристской партии есть некоторые вопросы относительно того, возможна ли такая реформа подоходного налога, при которой не облагаемый налогом доход в 500 евро распространялся бы на всех. "Если это их твердое намерение, то мы на это пойти не сможем", – сказал Ратас.

Кая Каллас сказала после встречи, что Партия реформ не откажется от обещания поднять не облагаемый налогом минимум до 500 евро для всех, пишет rus.err.ee."За этот налоговый план мы получили мандат от наших избирателей и это та позиция, из которой мы исходим. Это и есть тема коалиционных переговоров, и мы от нее не откажемся", – сказала Каллас.

По словам пресс-секретаря Партии реформ Каяра Казе, лидеры партий разъяснили друг другу свои позиции.

Переговоры Каллас и Ратаса длились не менее 45 минут. После встречи Ратас сказал, что правление его партии соберется в пятницу, чтобы обсудить предложение реформистов. Каллас же сказала, что до пятницы — ждут, и двойную игру вести не будут. Реформисты хотят видеть в коалиции центристов, так как у обеих партий — наибольшая поддержка.

Председатель центристов Юри Ратас сегодня в 17 часов встретился с главой реформистов Каей Каллас, чтобы принять решение о возможной коалиции.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/foto-delfi-ratas-pered-vstrechej-s-kallas-vopros-doveriya-k-partii-reform-klyuchevoj?id=85531545

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskij-koaliciya-reformistov-i-centristov-ne-budet-uchityvat-interesy-russkoyazychnyh?id=85529355

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242409

Последним на встречу с президентом Керсти Кальюлайд отправился Юри Ратас.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/martin-helme-o-vlastnom-soyuze-centristskoj-partii-otechestva-i-sdpe-reformisty-ochen-po-glupomu-spalili-svoi-karty?id=85528775

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/replika-tri-neveroyatnye-prichiny-pochemu-centristy-soglasyatsya-na-koaliciyu-s-reformistami?id=85527785

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/yana-toom-ne-vizhu-prichin-dlya-optimizma-predyduschaya-vstrecha-zakonchilas-nichem?id=85528217

Просто забавный снимок из архивов Ekspress.

Какие эмоции царили на собрании правления Партии реформ. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242403

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/nalogovaya-sistema-rost-pensij-i-russkie-shkoly-yuri-ratas-obeschaet-priderzhivatsya-dannyh-izbiratelyam-obeschanij?id=85526713

Для центристов новость о том, что Каллас предложит сесть за стол переговоров именно им, стала сюрпризом.

Как пишет rus.err.ee, Каллас отметила, что пока сложно сказать, завершатся ли переговоры с центристами созданием правительства. "Но мы в настоящий момент считаем, что [такое правительство] создать проще".

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/partiya-reform-nachinaet-koalicionnye-peregovory-s-centristami?id=85526117

По словам репортера Delfi, реформисты подтвердили: они начинают коалиционные переговоры с Центристской партией.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242407

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2273065459632907#w=500

В Кадриорг прибыл Евгений Осиновский.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kaya-kallas-nachala-podozritelno-horosho-otzyvatsya-o-yane-toom-skloki-v-instagram-i-sopernichestvo-v-evroparlamente-zabyty?id=85525099

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2273088502963936#w=500

А в это время в Кадриорге Кальюлайд беседует с Сеэдером.

На месте и будущий депутат Кристина Шмигун-Вяхи.

На собрании физически не присутствует Кристен Михал, который сейчас болеет. Зато он находится на связи по скайпу. По скайпу участвуют в собрании и Урмас Паэт и Калле Лаанет.

Isamaa и соцдемы? Или все же центристы? По словам находящегося у офиса Партии реформ репортера Delfi, до собрания реформисты не хотят комментировать эту тему. Примечательно, что вчера в передаче Esimene stuudio Каллас крайне положительно отзывалась о Яне Тоом. Значит ли это, что выбор падет на Центристскую партию? Поживем — увидим.

Реформисты собираются. Ханно Певкур пришел одним из первых.

В 11 часов состоится собрание правления Партии реформ. После этого будет объявлено, с кем партия сядет за стол коалиционных переговоров.

Приветствует почетный караул.

В Кадриорг прибыл Март Хельме.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242399

Президент ЭР Керсти Кальюлайд написала на своей странице в Facebook, что сегодня она встречается в Кадриорге с лидерами прошедших в Рийгикогу партий. Превой она приняла председателя Партии реформ Каю Каллас. https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/photos/a.1785244181748373/2273039679635485/?type=3&theater

Лесницу у дворца Кадрорг заботливо посыпают песком, чтобы ни Каллас, ни Кальюлайд не подскользнулись.

Сегодняшний день обещает быть напряженным.

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/edgar-savisaar-ob-itogah-vyborov-esli-ty-ne-zaschischaesh-svoego-izbiratelya-to-on-tebya-i-ne-vyberet?id=85504767

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/podkast-portret-izbiratelya-politolog-leonid-karabeshkin-centristam-ne-hvatilo-principialnoj-pozicii-golosa-izbiratelej-prinosit-iskrennost?id=85503707

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rost-populizma-negrazhdane-i-buduschee-russkih-shkol-zarubezhnye-smi-ob-estonii-posle-vyborov?id=85517685

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rost-populizma-negrazhdane-i-buduschee-russkih-shkol-zarubezhnye-smi-ob-estonii-posle-vyborov?id=85517685

https://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/video-ratas-posle-vstrechi-s-reformistami-nalogovuyu-sistemu-my-delat-neravnoj-ne-budem?id=85508191

https://rus.delfi.ee/projects/opinion/ob-itogih-vyborov-v-etom-godu-zhenskij-den-nastupil-nemnogo-ranshe?id=85518491