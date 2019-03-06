ФОТО DELFI: Ратас перед встречей с Каллас: вопрос доверия к Партии реформ — ключевой

Прежде чем войти, Ратас сказал журналистам, что вопрос доверия к Партии реформ — ключевой.

В понедельник победитель выборов Партия реформ встретилась со своими возможными партнерами по коалиции. Вчера реформисты подводили итоги этих встреч и обсуждали возможные варианты. Сегодня в 11 часов началось собрание правления партии, на котором будет решено, каковы будут последующие шаги.