06.03.2019, 17:37

ФОТО DELFI: Ратас перед встречей с Каллас: вопрос доверия к Партии реформ — ключевой

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Ратас перед встречей с Каллас: вопрос доверия к Партии реформ — ключевой
Jüri RatasFoto: Jaanus Lensment

Председатель центристов Юри Ратас сегодня в 17 часов встретился с главой реформистов Каей Каллас, чтобы принять решение о возможной коалиции.

Прежде чем войти, Ратас сказал журналистам, что вопрос доверия к Партии реформ — ключевой.

В понедельник победитель выборов Партия реформ встретилась со своими возможными партнерами по коалиции. Вчера реформисты подводили итоги этих встреч и обсуждали возможные варианты. Сегодня в 11 часов началось собрание правления партии, на котором будет решено, каковы будут последующие шаги.

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