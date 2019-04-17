Экс-советник Раймонда Кальюлайда ушла от центристов: EKRE в правительстве угрожает будущему всех нас

"Перед выборами я сказала нескольким друзьям, чтобы они обязательно голосовали за ЦП, так как с большой вероятностью сотрудничества с EKRE не будет, ведь ценности разные. Прошу за это прощения", — написала Пономарева в фейсбуке.

"Я ведь тоже была членом Центристской партии и также поддерживала их политику. К сожалению, центристы решили начать сотрудничать с крайне правой Эстонской народно-консервативной партией, поэтому я на прошлой неделе вышла из партии и подала заявление об увольнении с позиции референта районного отделения партии. Представители молодого поколения, хотя бы минимально открыто смотрящие на мир, понимают, что вовлечение EKRE в правительство угрожает будущему всех нас", — находит она. "Лидеры этой партии разжигают ненависть ко всем другим народам, людям с другим цветом кожи, другой сексуальной ориентации или каким-либо иным образом отличающимся от их идеала. Для меня такая политика неправильна и неприемлема".

Она добавила, что приняла решение сама — Раймонд не призывал ее выйти из партии или прекратить работать на районное отделение. "Многие в Центристской партии чувствуют себя обманутыми. Центристы перед выборами обещали не вступать в коалицию с EKRE, однако все-таки сделали это. По моему мнению, только для того, чтобы сохранить высокие государственные должности для своих ведущих политиков".