Cвободная партия остается без госпособия, а "Эстония 200" будет получать 100 000 евро в год

По закону партии, не преодолевшей на выборах в Рийгикогу избирательный порог, но собравшей от двух до трех процентов голосов, из госбюджета ежегодно выделяют 30 000 евро.

Партия, набравшая от трех до четырех процентов голосов, получает из государственного бюджета 60 000 евро в год. 100 000 евро в год имеет право получить партия, набравшая от четырех и до пяти процентов голосов.

"Эстония 200" набрала на выборах 4,4% голосов, но пятипроцентный избирательный порог не преодолела.