11.03.2020, 07:40
ВИДЕО | Ведущие SKY Радио резко занялись спортом!
До 13 марта на SKY Радио проходит «Радиосеть» - игра для самых внимательных. Чтобы выиграть, нужно поймать песню дня.
До 13 марта на SKY Радио проходит «Радиосеть» - игра для самых внимательных. Чтобы выиграть, нужно поймать песню дня.
Главный приз – поездка в Стокгольм на концерт DUA LIPA, который состоится 12 мая на арене Ericsson Globe, билеты на самолёт и проживание в гостинице в Стокгольме.
Также ведущие SKY Радио советуют заниматься любимым спортом под песню DUA LIPA «Physical». Смотри, как получается у них:
#LetsGetPhysical
#skyradioest
@warnermusicbaltics
@dualipa
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Известно, от чего умерла белорусская семья после отдыха в Египте
Американский вирусолог развенчал все мифы о коронавирусе
Стало известно, какую пользу принес коронавирус
Потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков