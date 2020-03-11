11.03.2020, 07:40

ВИДЕО | Ведущие SKY Радио резко занялись спортом!


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ВИДЕО | Ведущие SKY Радио резко занялись спортом!
Скриншот

До 13 марта на SKY Радио проходит «Радиосеть» - игра для самых внимательных. Чтобы выиграть, нужно поймать песню дня.

Главный приз – поездка в Стокгольм на концерт DUA LIPA, который состоится 12 мая на арене Ericsson Globe, билеты на самолёт и проживание в гостинице в Стокгольме.

Также ведущие SKY Радио советуют заниматься любимым спортом под песню DUA LIPA «Physical». Смотри, как получается у них:

#LetsGetPhysical

#skyradioest

@warnermusicbaltics

@dualipa

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