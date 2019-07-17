ВИДЕО: В Ласнамяэ на Лаагна теэ замечен Бэтмен!

Сегодня в таллиннском районе Ласнамяэ на Лаагна теэ, где продолжаются съёмки фильма Кристофера Нолана Tenet, был замечен Бэтмен. Он в сопровождении персонажа, который ранее не фигурировал в фильмах о супергерое, находился на мосту в непосредственной близости от съёмочной группы. Смотрите, что делал Бэтмен в Ласнамяэ, на видео SKY Радио!
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