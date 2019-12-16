16.12.2019, 10:10

ВИДЕО: На Ратушной площади хулиган Гринч пытался украсть праздники


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Беспредел на Ратушной площади! Гринч, Снежинка, Заяц и Скайка решили украсть праздники! Как прошла встреча Гринча с Дедом Морозом? Смотрите видео!

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