ВИДЕО: На Ратушной площади хулиган Гринч пытался украсть праздники

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Беспредел на Ратушной площади! Гринч, Снежинка, Заяц и Скайка решили украсть праздники! Как прошла встреча Гринча с Дедом Морозом? Смотрите видео!