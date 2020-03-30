30.03.2020, 20:46

Интервью SKY Радио с главой медицинского кризисного штаба: печать интенсивной терапии останется на всю жизнь!


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Asutusteülene briifing 24.03.2020
Arkadi PopovFoto: Jaanus Lensment

Ведущие утреннего шоу ЗапуSKY! Ольга Петрова и Валера Листопад задали в понедельник вопросы о ситуации в стране Аркадию Попову, медицинскому руководителю кризисного штаба и руководителю Центра скорой помощи Северо-Эстонской Региональной больницы.

- Аркадий, расскажите, что произошло на выходных?

- Выходные прошли активно! У медиков - в первую очередь. Мы очень надеемся, что люди прислушиваются к нашим советам - больше находятся дома и не выходят на улицу. К сожалению, картинки, которые я видел в новостях о количестве машин на автомобильных парковках возле торговых центров, показывают, что это не всегда так. Люди все-таки недостаточно серьезно относятся к тому, что будет, если они заболеют коронавирусной инфекцией.

- Давайте объясним всем, что еще не понял, почему надо оставаться дома.

- Проще всего это объяснить на примере кадров новостей из Италии, Испании, Франции, Америки, Китая. Кадры, которые идут оттуда, - объясняют это лучше всего. Мы действительно знаем, что 80% населения легко переносят эту инфекцию, но те, кто попадает в эти пресловутые 20%, - они серьезно жалеют, что где-то и когда-то оказались не в том месте и не в то время. Ничего хорошего в этом опыте нет. Даже если человек сможет выкарабкаться из этого, то эта печать, печать интенсивной терапии, которую он перенес, останется с ним на всю жизнь. У него будет психологическая травма, стресс, страх перед инфекциями вообще. Из-за этого могут появляться фобии. Мы знаем, что молодые люди с бОльшей вероятностью поправятся, хотя мы знаем, что и среди молодых есть смертельные случаи. Но ведь инфекцию мы приносим домой, к своим родителям. Подумайте, с кем вы живете рядом, оглянитесь вокруг. Подумайте, вы в самом деле хотите, чтобы ваш родственник пострадал и лежал в отделении интенсивной терапии под аппаратом с низкими шансами на выживаемость? Это может случиться из-за того, что у него есть множество побочных заболеваний. Вот о чем надо думать!

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- В каком случае вы советуете набирать номер 112? Когда это оправдано?

- Учитывая широкое распространение вирусных заболеваний сейчас, и не только коронавируса, мы видим много ситуаций, когда у человека поднимается температура, может быть кашель, но при этом отсутствует затруднение дыхания. В этом случае я советую оставаться просто дома, принимать препараты от температуры и от кашля, лечить себя домашними средствами. Если же говорить о классической коронавирусной инфекции, то этот период занимает около 6-7 дней, и после этого наступает момент, когда болезнь решает, что она будет делать дальше. Либо состояние будет улучшаться, и человек пойдет на поправку, или будет оставаться на том же уровне, и в конечном итоге человек получит свою порцию антител, которые будут помогать бороться с вирусом, и он поправится. Либо ситуация ухудшается, и у человека наступает нарушение дыхания, что является следствием появления воспаления легких, которое вызвано вирусной инфекцией. В этом случае надо вызывать скорую помощь, звонить 112. Сейчас пациентов очень много, поэтому мы не советуем злоупотреблять обращением к скорой помощи без острой необходимости. Поэтому если вы просто приболели – лечитесь дома. Если же вы чувствуете затруднение дыхания при небольшой нагрузке, при движении по дому, или если при подъеме на первый этаж подъезда вы чувствуете одышку на фоне вирусной инфекции, то это признак того, что у вас скорее всего развилась пневмония, воспаление лёгких, звоните 112! Скорая приедет и заберет вас в больницу. Будьте готовы к тому, что скорая будет полностью упакована в средства защиты, а вам придется перенести изоляцию от общества на некоторое время.

- Ехать самим в скорую вы советуете или лучше этого не делать?

- Может случиться так, что ресурс скорой помощи будет исчерпан, и тогда людям придется стараться добираться до больницы самим. Однозначно нельзя этого делать на общественном транспорте, на автобусе или такси, чтобы не подвергать опасности других. Это надо будет делать на личном транспорте. На самом деле эта инфекция очень коварная, она может протекать со скрытыми симптомами нарушения дыхания, и они проявляются в полном объеме достаточно быстро. Поэтому не стоит рисковать, если человек испытывает трудности с дыханием, и до этого он подозревал у себя коронавирусную инфекцию. Не стоит ждать до утра, затягивать, а вдруг пройдет. Одышка – это серьезный симптом при этой болезни, не стоит надеяться, что все пройдет само собой. Обычно эти люди требуют кислородного лечения.

- Если нет одышки, но есть кашель и температура. Как лечить себя в домашних условиях?

- Парацетамол и препараты, которые способствуют выделению мокроты (ACC, Brontex), всё это можно принимать. На этот момент эффективного на 100% лечения этой инфекции другими антивирусными препаратами не существует. Идут только опыты. У медиков, у ученых нет пока четкой концепции, поэтому я бы не советовал использовать непроверенные средства, такие как препараты от малярии или антивирусные препараты, пока медики не определятся, что это безопасно и эффективно. У каждого из этих препаратов есть свои серьезные побочные эффекты. И ими можно себе серьезно навредить.

- Спасибо за то, что вы делаете, привет всему медицинскому персоналу, от врачей до санитаров, здоровья вам и обязательно хороших новостей!

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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