Интервью SKY Радио с главой медицинского кризисного штаба: печать интенсивной терапии останется на всю жизнь!

- Проще всего это объяснить на примере кадров новостей из Италии, Испании, Франции, Америки, Китая. Кадры, которые идут оттуда, - объясняют это лучше всего. Мы действительно знаем, что 80% населения легко переносят эту инфекцию, но те, кто попадает в эти пресловутые 20%, - они серьезно жалеют, что где-то и когда-то оказались не в том месте и не в то время. Ничего хорошего в этом опыте нет. Даже если человек сможет выкарабкаться из этого, то эта печать, печать интенсивной терапии, которую он перенес, останется с ним на всю жизнь. У него будет психологическая травма, стресс, страх перед инфекциями вообще. Из-за этого могут появляться фобии. Мы знаем, что молодые люди с бОльшей вероятностью поправятся, хотя мы знаем, что и среди молодых есть смертельные случаи. Но ведь инфекцию мы приносим домой, к своим родителям. Подумайте, с кем вы живете рядом, оглянитесь вокруг. Подумайте, вы в самом деле хотите, чтобы ваш родственник пострадал и лежал в отделении интенсивной терапии под аппаратом с низкими шансами на выживаемость? Это может случиться из-за того, что у него есть множество побочных заболеваний. Вот о чем надо думать!

- В каком случае вы советуете набирать номер 112? Когда это оправдано?

- Учитывая широкое распространение вирусных заболеваний сейчас, и не только коронавируса, мы видим много ситуаций, когда у человека поднимается температура, может быть кашель, но при этом отсутствует затруднение дыхания. В этом случае я советую оставаться просто дома, принимать препараты от температуры и от кашля, лечить себя домашними средствами. Если же говорить о классической коронавирусной инфекции, то этот период занимает около 6-7 дней, и после этого наступает момент, когда болезнь решает, что она будет делать дальше. Либо состояние будет улучшаться, и человек пойдет на поправку, или будет оставаться на том же уровне, и в конечном итоге человек получит свою порцию антител, которые будут помогать бороться с вирусом, и он поправится. Либо ситуация ухудшается, и у человека наступает нарушение дыхания, что является следствием появления воспаления легких, которое вызвано вирусной инфекцией. В этом случае надо вызывать скорую помощь, звонить 112. Сейчас пациентов очень много, поэтому мы не советуем злоупотреблять обращением к скорой помощи без острой необходимости. Поэтому если вы просто приболели – лечитесь дома. Если же вы чувствуете затруднение дыхания при небольшой нагрузке, при движении по дому, или если при подъеме на первый этаж подъезда вы чувствуете одышку на фоне вирусной инфекции, то это признак того, что у вас скорее всего развилась пневмония, воспаление лёгких, звоните 112! Скорая приедет и заберет вас в больницу. Будьте готовы к тому, что скорая будет полностью упакована в средства защиты, а вам придется перенести изоляцию от общества на некоторое время.

- Ехать самим в скорую вы советуете или лучше этого не делать?