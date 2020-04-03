Футболист Власий Синявский: занимаюсь дома, жду новостей о продолжении чемпионата

- Сейчас я живу в Нарве у родителей, там есть дворик примерно 20 на 40 метров, где мне удается делать разные упражнения. Иногда выхожу за ворота, чтобы побегать, сделать кросс, а упражнения на силу делаю у себя во дворе.

- Что делать тем, у кого нет дома и двора? Что из предметов мебели и обычных вещей можно использовать для тренировки?

- В четырех стенах можно делать все, что угодно: отжимания, упражнения на пресс, можно заниматься с канистрами, с бутылками литровыми и полуторалитровыми, даже с игрушками. Могу объяснить: ложишься на спину, руки и ноги прямо, берешь игрушку в руки и тянешься ногами к рукам и стараешься игрушку взять. Это очень хорошее упражнение на мышцы пресса.

- Когда надолго выпадаешь из спортивного графика, то появляется лень. Как с ней бороться?

- Чтобы справиться с ленью — нужно сделать первый шаг. Как сказал Эрки Ноол, если вы вышли на улицу, то вы уже сделали половину тренировки. А сейчас можно и на улицу не выходить, а что-то сделать дома. Нужно просто начать - дальше будет легче.

- Когда футболисты снова выйдут на газон?

- Пока нет никакой информации официальной. До 1 мая игры отменены, а дальше нас будут информировать.

- Сейчас все футболисты разъехались по своим домам или все-таки кто-то играет подпольно?

- Сейчас точно в Эстонии никто не играет. Я знаю, что только в Белоруссии продолжается футбольный чемпионат.