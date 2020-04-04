Врач PERH: cамоизоляция — один из самых действенных способов

- Подходит к завершению фаза подготовки к массовому приему тяжелых больных. На данный момент мы укомплектованы. Но напомню, что еще до пандемии мы говорили о том, что в Эстонии катастрофическая нехватка сестер, санитаров, нянечек, и она никуда не делась. В Эстонии нужны были до пандемии 4000 сестер, и сейчас эту цифру можно было бы увеличить в 2 или 3 раза. Надо понимать, что вся нагрузка упадет на тот персонал, который у нас сейчас есть.

- А всего ли вам хватает для выполнения ежедневных задач? Времени? Лекарств? Масок? Перчаток?

- В этих непростых условиях возникают проблемы с поставкой различных товаров. Вчера (позавчера — прим.ред.)в Эстонии приземлился первый самолет со средствами индивидуальной защиты. На базе своей больницы могу сказать, что у нас всего достаточно. Но мы сейчас пользуемся средствами индивидуальной защиты каждый день, важно следить, чтобы они не закончились. Героям надо одеваться и защищать себя, чтобы на следующий день прийти на работу. Лекарств на данный момент достаточно. И хочу особенно отметить, что нам было бы проще работать, если бы люди думали о себе и не подвергали свое здоровье опасности.

- Мы правильно делаем, что сидим дома? Вы видите результаты?

- Самоизоляция — это один из самых действенных способов, потому что мы имеет дело с вирусом, который передается воздушно-капельным путём. Больной человек передает вирус тому, кто стоит рядом с ним, а те — следующим. Самоизоляция — это самое правильное поведение и самый правильный метод, чтобы не дать вирусу распространиться по стране. Мы думали, что держим ситуацию под контролем, но вчерашнее количество обнаруженных новых заболевших показало, что оно в несколько раз превышает ожидание. Я жду новые результаты, чтобы понять, куда мы движемся.

- Что вы хотите сказать тем, кто небрежно относится к карантину?

- Даже не знаю, что и сказать. Все — медиаканалы, врачи, руководители страны говорят о том, как надо себя вести в условиях ЧП, и если это не доходит до людей, то трудно что-то посоветовать… Если вы не хотите принести беду в свой дом, то позаботьтесь о себе, о самых близких, и соблюдайте те советы, которые даны всем жителям нашей страны!

- Мы желаем здоровья всем! И медикам, и сестрам, и санитарам! Желаем, чтобы скорее коронавирус отступил! Спасибо вам большое за то, что вы для всех нас делаете!

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!