04.04.2020, 10:30

Врач PERH: cамоизоляция — один из самых действенных способов

сейчас мы готовимся к массовому приему тяжелых больных
EST 11
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Andres Putting

Ведущие утренней программы ”Полный вперёд!” на ”Русском Радио” Таня Светлая и Олег Фёдоров взяли интервью по телефону у руководителя сестринского отделения Северо-Эстонской региональной больницы Алексея Гайдаенко.

- Алексей, здравствуйте! В каких условиях сейчас работают медсестры в эстонских больницах? Как коронавирус поменял вашу жизнь?

- На сегодняшний день мы в стадии подготовки к самому страшному. Мы готовимся к процессу поступления тяжелых больных. Госпитализированы в Эстонии около ста пациентов. На вчерашний (позавчерашний — прим.ред.) день 11 пациентов погибли уже от этой болезни. Все больницы приведены в боевую готовность. Наши медсестры работают сейчас более интенсивно, но имеют возможность подготовиться, чтобы дальше работать в более тяжелой ситуации. Пока что не наступила взрывная ситуация, при которой пациенты поступали бы в таком количестве, что мы не могли бы уже справиться. Мы учимся, как помогать пациентам с коронавирусной инфекцией. Это плюс, что у нас есть время научиться и подготовиться. Коронавирус изменил нашу жизнь, у нас новые методы и условия труда. Раньше мы никогда не работали в условиях, когда смена проходит полностью в костюмах индивидуальной защиты.

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- Можно ли назвать вашу работу в настоящих условиях подвигом?

- Да, можно! Для нашего поколения, для медиков, которые только читали в книжках о мировых пандемиях, все в новинку. Мы первопроходцы в этом веке. Мы профессиональные герои сегодняшнего дня.

- Расскажите, хватает ли в наших столичных больницах медицинских сестер, нянечек, санитаров?

- Подходит к завершению фаза подготовки к массовому приему тяжелых больных. На данный момент мы укомплектованы. Но напомню, что еще до пандемии мы говорили о том, что в Эстонии катастрофическая нехватка сестер, санитаров, нянечек, и она никуда не делась. В Эстонии нужны были до пандемии 4000 сестер, и сейчас эту цифру можно было бы увеличить в 2 или 3 раза. Надо понимать, что вся нагрузка упадет на тот персонал, который у нас сейчас есть.

- А всего ли вам хватает для выполнения ежедневных задач? Времени? Лекарств? Масок? Перчаток?

- В этих непростых условиях возникают проблемы с поставкой различных товаров. Вчера (позавчера — прим.ред.)в Эстонии приземлился первый самолет со средствами индивидуальной защиты. На базе своей больницы могу сказать, что у нас всего достаточно. Но мы сейчас пользуемся средствами индивидуальной защиты каждый день, важно следить, чтобы они не закончились. Героям надо одеваться и защищать себя, чтобы на следующий день прийти на работу. Лекарств на данный момент достаточно. И хочу особенно отметить, что нам было бы проще работать, если бы люди думали о себе и не подвергали свое здоровье опасности.

- Мы правильно делаем, что сидим дома? Вы видите результаты?

- Самоизоляция — это один из самых действенных способов, потому что мы имеет дело с вирусом, который передается воздушно-капельным путём. Больной человек передает вирус тому, кто стоит рядом с ним, а те — следующим. Самоизоляция — это самое правильное поведение и самый правильный метод, чтобы не дать вирусу распространиться по стране. Мы думали, что держим ситуацию под контролем, но вчерашнее количество обнаруженных новых заболевших показало, что оно в несколько раз превышает ожидание. Я жду новые результаты, чтобы понять, куда мы движемся.

- Что вы хотите сказать тем, кто небрежно относится к карантину?

- Даже не знаю, что и сказать. Все — медиаканалы, врачи, руководители страны говорят о том, как надо себя вести в условиях ЧП, и если это не доходит до людей, то трудно что-то посоветовать… Если вы не хотите принести беду в свой дом, то позаботьтесь о себе, о самых близких, и соблюдайте те советы, которые даны всем жителям нашей страны!

- Мы желаем здоровья всем! И медикам, и сестрам, и санитарам! Желаем, чтобы скорее коронавирус отступил! Спасибо вам большое за то, что вы для всех нас делаете!

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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