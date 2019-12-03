ВИДЕО | Михаил Кылварт — о Рейди теэ: пробки в столице никуда не денутся

По словам Кылварта, улицу построили с нуля на том месте, где ничего не было, выстроив инфраструктуру для досуга и отдыха, а также сделав прогулки вдоль моря еще интересней. Некоторые шероховатости, безусловно, еще имеются, как, например, ненастроенные светофоры, но в целом результатом мэр доволен.

По его мнению, пробки в столице никуда не денутся хотя бы потому, что количество новых автомобилей растет вместе с новыми дорогами. Столичный градоначальник считает, что несмотря на то, что многим — как и ему — для экономии времени удобнее пользоваться личным транспортом, будущее за транспортом общественным. Понимание этого уже есть у подрастающего поколения — стоит подтягиваться и нам, считает Кылварт.

Мэр рассказал, что у города есть вполне конкретные планы по дальнейшему развитию транспортных артерий — например, улицы Мустакиви или малого транспортного кольца -которые вплотную приближаются к стадии реализации.

Михаил Кылварт поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал всего самого доброго!