ВИДЕО: Где самые выгодные скидки? Ведущие ”Русского Радио” инспектируют Kaubamaja и Stockmann

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Ведущие утренней программы ”Полный вперед!” на ”Русском Радио” Таня Светлая и Олег Фёдоров отправились на распродажи с целью выяснить, что продают, много ли людей и где предложения — самые выгодные. Смотрите видео!