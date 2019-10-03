03.10.2019, 13:30
ВИДЕО: Где самые выгодные скидки? Ведущие ”Русского Радио” инспектируют Kaubamaja и Stockmann(2)
Ведущие утренней программы ”Полный вперед!” на ”Русском Радио” Таня Светлая и Олег Фёдоров отправились на распродажи с целью выяснить, что продают, много ли людей и где предложения — самые выгодные. Смотрите видео!
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