ВИДЕО | Доктор Попов: человек может начать распространять коронавирус за 1-2 дня до появления первых симптомов

Как рассказал доктор, человек может начать распространять вирус за один-два дня до появления первых симптомов заболевания. По словам гостя, ношение масок в людных местах, где нет возможности соблюдать дистанцию, и в общественном транспорте, должно стать правилом хорошего тона и проявлением взаимного уважения.

”Маска — это эффективный способ остановить распространение коронавируса”, — считает Попов.

По данным исследования, опубликованного в сентябре, наиболее эффективными масками являются, респираторы N95, особенно те, которые хорошо прилегают к лицу. На втором месте — трехслойные хирургические маски. А самые неэффективные — банданы и платочки, потому что они разрушают конгломерат вируса на мелкие частицы, и они начинают лететь еще более далеко.

Аркадий Попов пожелал всем слушателям ”Русского Радио” солнца и здоровья. Смотрите запись эфира!

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!