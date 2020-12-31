Новогоднее поздравление мэра Таллинна Михаила Кылварта слушателям "Русского Радио": давайте верить и быть сильными!(1)
Мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт поздравил слушателей "Русского радио" с наступающим Новым городом.
Мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт поздравил слушателей "Русского радио" с наступающим Новым городом.
"Оглядываясь назад, не очень хочется говорить о том, что этот год был особенным и очень тяжелым, о том, как мужественно переживали потери и в то же время поддерживали друг друга.
Сегодня мы можем уверенно закрывать страницы уходящего года, а в Новом году хочется верить, что именно в наших силах влиять на происходящее вокруг нас.
Вера — это ведь не только состояние души, это прежде всего мощная энергия, и мы можем ее и создавать, и направлять. Поэтому давайте излучать энергию веры так, чтобы на пути было всем светлее.
Давайте будем сильными! Сильные люди — это те, кто в состоянии помогать и сопереживать другим. Нам всем сейчас это очень нужно.
Конечно, хочется пожелать всем праздника. Мы заслужили, чтобы этот праздник состоялся. Хотелось бы, чтобы он проходил на многолюдных мероприятиях, чтобы было бы шумное застолье. Сегодня так совсем не получится. Но мы можем радоваться и в кругу самых близких, помня обо всех наших друзьях, знакомых и родственниках. Думая о них, мы становимся только ближе, и становится на душе теплее.
А Новый год, который будет лучше, — он обязательно наступит. Пусть он будет добрее, богаче, светлее! Радости, здоровья и с наступающим Новым годом!"
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