13.01.2020, 12:05

ГАЛЕРЕЯ: Найдите себя на "Маскараде на льду!"

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”Маскарад на льду” Foto: Галина Селевко

В это воскресенье под хиты ”Русского Радио” прошёл весёлый ”Маскарад на льду”! Смотрите фото.


Ведущие ”Русского Радио” Олег Фёдоров, Таня Светлая, Константин Седов и Илья Нартов вручили подарки за самые лучшие костюмы.

Открыть праздник на главном льду Tondiraba пришел Человек-Паук. Это чемпион Эстонии по фигурному катанию Александр Селевко исполнил свой показательный номер.

Мероприятие для всей семьи прошло при поддержке Управы Ласнамяэ.

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