ГАЛЕРЕЯ: Найдите себя на "Маскараде на льду!"

В это воскресенье под хиты ”Русского Радио” прошёл весёлый ”Маскарад на льду”! Смотрите фото.
Ведущие ”Русского Радио” Олег Фёдоров, Таня Светлая, Константин Седов и Илья Нартов вручили подарки за самые лучшие костюмы.
Открыть праздник на главном льду Tondiraba пришел Человек-Паук. Это чемпион Эстонии по фигурному катанию Александр Селевко исполнил свой показательный номер.
Мероприятие для всей семьи прошло при поддержке Управы Ласнамяэ.
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