Доктор Попов на ”Русском Радио”: нельзя сидеть сложа руки — вторая волна Covid-19 вполне возможна!

По его словам, ситуация в Эстонии на 18 мая стабильная: около пяти новых случаев на 100 тысяч населения. Это позитивный момент. Но количество новых случаев заражения Covid-19 может возрасти, потому что открываются границы.

Доктор Попов просит соблюдать 14-дневный карантин всех, кто возвращается в Эстонию из-за рубежа. Иногда люди чувствуют себя здоровыми, но тем не менее могут представлять угрозу для окружающих.

Медик считает, что нужно быть готовым к худшему, чтобы случилось лучшее. По его мнению, лучше быть готовыми ко второй волне коронавируса, чем сидеть сложа руки и ожидать, что она не придет. Многое зависит не только от правительства и Департамента здоровья, но и от каждого человека.

Аркадий Попов подчеркнул, что опасность коронавируса в том, что он поражает легкие и вызывает тяжелые проблемы с дыханием. Смертность от Covid-19 превышает смертность от гриппа в 10-20 раз.

По мнению доктора Попова, наша страна хорошо подготовилась к встрече с коронавирусом. Руководитель кризисного штаба считает, что действия правительства были хоть и достаточно консервативными, но совершенно правильными и своевременными. В Эстонии было только 157 пациентов, которые одномоментно требовали лечения в больнице.

Доктор Попов пожелал всем здоровья, выносливости и соблюдения установленных в обществе ограничений!

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!