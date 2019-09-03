Злободневная своя правда: ETV+ приглашает российских телеведущих, но они не лучше наших

”Баба с возу, кобыле легче”, ”C кем останешься, начальник?” — такой профессионализм мы ждали? — спрашивает корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный. И публикует свое мнение о новой программе русскоязычного телеканала.
На ETV+ вышла передача ”Своя правда”. По задумке телеканала, это главная новинка сезона. В пару к журналистке Postimees Елене Повериной пригласили российскую телеведущую Елену Ханга. Как сказала главред ETV+ Екатерина Таклая, она рада, что к нам приехал профессионал высокого уровня.
Первый эпизод программы был посвящен миграции молодежи. Нужно ли пригождаться там, где ты родился, или все-таки стоит попробовать уехать и сделать карьеру в другой стране? Мне понравился подбор спикеров, которые ярко представили все возможные мнения. Заметна качественная работа продюсеров и редакторов, у которых была уйма времени подготовиться. И это время они провели с толком.
Но мне жаль, что передача никогда не станет злободневной. Она просто не может быть актуальной и резонировать с происходящим здесь и сейчас. Москвичка Ханга будет приезжать в Таллинн один раз в месяц, чтобы снять несколько эпизодов за выходные. Если завтра закроют новости на ПБК или отменят "негражданство", то "Свою правду" про это мы увидим нескоро.
И не только потому, что это невозможно из-за графика съемок. Основная причина — ведущая, которая отправляет учиться на кинематографиста в Тарту, явно ни разу не слышав про Baltic Film and Media School (BFM) при Таллиннском университете. Ей понадобится несколько недель на подготовку.
К сожалению, ETV+ любит приглашать на работу "звезд" из России. (Ханга для меня, это как для многих Анастасия Ивлеева — вы про нее может и слышали, но уровень оценить не можете). Но зачем нужны ведущие, которые вне контекста. Они не знают, что здесь происходит. Выучить пару понятий (”серопаспортник”) — этого мало. Чем будет брать Елена Ханга нашу аудиторию? После просмотра первого эфира, я этого не понял.
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Для себя отметил выражение: ”Баба с возу, кобыле легче” - на передаче про молодых людей. Убедился, что хайпа они точно не словят.
Работать за наши налоги мы зовем тех, кто может не запинаться в эфире. Это ли профессионализм и необходимый уровень? Как мы готовы делать наш единственный русскоязычных телеканал крутым, современным и острым, если качество и подкованность телеведущих выражается в употреблении русских народных пословиц и цитат из советского кино ("c кем останешься, начальник")?
Выбор из местных журналистов не очень большой. Но зачем нужны те, кто делает тоже самое, но владеет материалом хуже. В чем их преимущество?
Обидно. Формат общения с аудиторией и участие обычных людей в дискуссии — это то, что я всегда считал самым правильным и интересным. В Эстонии очень мало бодрых спикеров. Особенно тех, кто знает русский алфавит.
”Своя правда” занимает отличную нишу. Посмотрим, что будет дальше — это первый эпизод. Он может быть абсолютно любым. Если редакторы все-таки уйдут в чисто женские темы, как Елены сказали в интервью журналу Jana, то надежда пропадет совсем. Сейчас она остается.
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