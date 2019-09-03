Злободневная своя правда: ETV+ приглашает российских телеведущих, но они не лучше наших

И не только потому, что это невозможно из-за графика съемок. Основная причина — ведущая, которая отправляет учиться на кинематографиста в Тарту, явно ни разу не слышав про Baltic Film and Media School (BFM) при Таллиннском университете. Ей понадобится несколько недель на подготовку.

Elena Hanga Tar-Taris Foto: Mana Kaasik

К сожалению, ETV+ любит приглашать на работу "звезд" из России. (Ханга для меня, это как для многих Анастасия Ивлеева — вы про нее может и слышали, но уровень оценить не можете). Но зачем нужны ведущие, которые вне контекста. Они не знают, что здесь происходит. Выучить пару понятий (”серопаспортник”) — этого мало. Чем будет брать Елена Ханга нашу аудиторию? После просмотра первого эфира, я этого не понял.

” Для себя отметил выражение: ”Баба с возу, кобыле легче” - на передаче про молодых людей. Убедился, что хайпа они точно не словят.

Работать за наши налоги мы зовем тех, кто может не запинаться в эфире. Это ли профессионализм и необходимый уровень? Как мы готовы делать наш единственный русскоязычных телеканал крутым, современным и острым, если качество и подкованность телеведущих выражается в употреблении русских народных пословиц и цитат из советского кино ("c кем останешься, начальник")?

Выбор из местных журналистов не очень большой. Но зачем нужны те, кто делает тоже самое, но владеет материалом хуже. В чем их преимущество?

Обидно. Формат общения с аудиторией и участие обычных людей в дискуссии — это то, что я всегда считал самым правильным и интересным. В Эстонии очень мало бодрых спикеров. Особенно тех, кто знает русский алфавит.

”Своя правда” занимает отличную нишу. Посмотрим, что будет дальше — это первый эпизод. Он может быть абсолютно любым. Если редакторы все-таки уйдут в чисто женские темы, как Елены сказали в интервью журналу Jana, то надежда пропадет совсем. Сейчас она остается.

P.S. Редакция может не разделять мнение автора.